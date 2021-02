Cum își începe Smiley diminețile de când urmează să devină tătic! Poza postată de artist le-a înduioșat inimile fanilor

In articol:

Smiley și Gina au răcunoscut că sunt împreună anul trecut, după ce trei ani de zile au format un cuplu și nimeni nu a știut asta. Însă nu a fos singura veste pe care cei doi le-au dezvăluit-o fanilor.

În vlog-ul în care și-au oficializat relația în spațiul public, Gina Pistol a mărturisit că este însărcinată în cinci luni, iar de atunci cuplul este sub lupa fanilor, care vor să știe toate detaliile despre relație și copil.

Frumoasa blondină este acum în ultimul trimestru de sarcină și doar câteva săptâmâni o mai despart până ce ăși va ține fiica în brațe. Pe ultima sută de metri, cei doi au început renovările pentru camera bebelușului și pun la punct ultimele detalii pentru ca totul să fie pregătit în momentul în care își vor aduce fiica acasa.

„Avem tot, am pregătit totul. Suntem înarmați până în dinți. Am renovat o parte din camera fetiței, urmează să mai luăm mai multe cât de curând. Dar avem pătuț, cărucioare, scaun de mașină… Abia aștept ”, a povestit Smiley în urmă cu câteva zile.

Artistul a postat, recent, o fotografie în care le-a arătat internauților cum își începe diminețile, iar fanii l-au bombardat cu mesaje.

Smiley, abia așteaptă să devină tătic de fetiță

Cântărețul, în vârstă de 37 de ani, spune că este emoționat și așteaptă cu nerăbdare să-și cunoască fiica. Acesta mai în glumă, mai în serios a mărturisit că este fericit că bebelușul nu are nasul lui și este convins ca va fi absolut superbă. Și are și cu cine semăna! Iubita lui, Gina Pistol, este considerată una dintre cele mai frumoase femei din România.

„Sunt un pic emoționat, că nu sunt foarte îndemânatic. Sunt încântat că e fetiță! La ecografie am văzut că nu are nasul meu, deci e ok. Cred că o să fie foarte frumoasă”, a mai povestit artistul.

Cum își începe artistul ziua de când Gina Pistol este gravidă

Smiley a surprins pe toată lumea cu ultima postare de pe Instagram. În doar o oră, fotografia a strâns peste 50 de mii de aprecieri și aproximativ 400 de comentarii. Poza a înduioșat inimile fanilor care nu s-au putut abține și le-au urat numai de bine pe rețelele de socializare.

În ultima sa postare, Smiley le-a dezvăluit internauților cum își începe el diminețile. Astfel, pentru ca ziua să-i meargă bine, la fiecare început de zi acesta o sărută pe Gina pe burtica de graviduță!

„Dimineata cu fetele mele...”, a scris Smiley în dreptul ultimei fotografii postate pe Instagram.

Fanii i-au scris o avalanșă de masaje, în care-i urau Ginei Pistol naștere ușoară sau le spuneau cât de bine le arată împreună: „Sunteti minunati si va multumim ca impartasiti cu noi bucuria maternitatii si va lasati "descoperiti"/ Cât de draguț! Veți fi niște părinți extraordinari! Mă bucur foarte mult pentru voi! Meritați pentru că sunteți oameni buni!/ Cât de frumos! Iar ce urmează după ce se va naște minunea, nici nu se poate descrie in cuvinte!/ Buna dimineata sa fiti sanatosi si nastere usoara”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților la poza postată de artist.