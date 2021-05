Cum iti dresezi catelusul acasa

In articol:

Ar trebui sa faci asta inca din prima zi din care ajunge in noua lui familie, pentru ca astfel ii va fi si lui mai usor sa se adapteze regulilor casei.

Invatarea numelui

In cele ce urmeaza iti aratam cateva metode simple pentru a-ti invata prietenul patruped comenzile de baza, pe care orice catel educat trebuie sa le stie.

Mai intai de toate, catelul trebuie sa isi invete numele, aceasta fiind prima lectie de dresaj pe care trebuie sa o urmeze. Nu e nimic complicat in asta, pentru ca trebuie sa il strigi pe nume cat mai des, atunci cand ii dai sa manance, cand te joci cu el sau cand il alinti. Auzindu-si tot timpul numele, va ajunge sa il recunoasca in cateva zile si vei observa ca incepe sa vina atunci cand il strigi.

Folosirea „toaletei”

Daca tii la sanatatea lui, nu ar trebui sa lasi catelul sa iasa din casa pana cand nu i-ai facut toate vaccinurile, iar intre timp va trebui sa il inveti sa isi faca nevoile fiziologice intr-un loc special. Inevitabil, in primele zile va face prin casa, insa il poti invata usor sa foloseasca un covoras absorbant, special asternut in baie, pentru el.

Pentru asta, trebuie sa il duci la covoras de fiecare data cand se trezeste si la circa un sfert de ora dupa ce mananca. Stai langa el pana isi face nevoile, apoi recompenseaza-l. Poti sa-i oferi recompense pentru caini de talie mica , iar el va invata repede care este locul in care trebuie sa mearga cand trebuie sa se usureze.

Citeste si: O îndrăgită cântăreață din România a recunoscut că este bisexuală: „Eu iubesc și bărbații și femeile”- bzi.ro

Mersul in lesa

Acum, ca si-a invatat numele si stie sa mearga la toaleta, e timpul sa se invete si cu zgarda si lesa, pentru prima lui plimbare. Mai intai pune-i zgarda in joaca si lasa-i putin timp sa se invete cu ea. Pune apoi intr-un colt niste recompense si plimba-te cu el tinandu-l in lesa, mergand catre locul respectiv. Nu il brusca, ci incurajeaza-l sa mearga pe langa tine iar cand ati ajuns in punctul respectiv ofera-i o recompensa.

Pozitia „sezi”

Repeta asta de mai multe ori, iar in scurt timp catelul va merge in lesa fara nici un fel de problema.

Pentru a-l invata aceasta comanda, ai nevoie de cateva recompense, pe care sa i le oferi cand se aseaza in pozitie. Mai intai, ia o recompensa si misc-o putin pe la nasul lui, ducandu-i-o apoi usor deasupra capului. El iti va urmari mana cu privirea si se va aseza, iar in acel moment trebuie sa ii repeti ce cateva ori comanda „sezi”, apoi sa ii oferi recompensa. Repeta de cateva ori pana cand catelul se va aseza auzind comanda, si ofera-i de fiecare data recompensa.

Comanda „culcat”

Si aceasta comanda este usor de invatat, avand nevoie de aceleasi recompense si putina rabdare. Dupa ce a invatat sa se execute comanda „sezi”, cere-i sa se aseze in aceasta pozitie, apoi scoate o recompensa pe care sa o misti in jos din dreptul nasului cainelui, spre labele din fata. In acelasi timp, trebuie sa indepartezi recompensa, tragand-o in fata lui si repetand comanda „culcat”. Catelul se va intinde spre mana cu recompensa iar cand face asta, lauda-l si ofera-i „premiul”. Exercitiul se repeta de cateva ori, iar in cele din urma, cainele va invata sa se intinda cand va auzi comanda.

Secretul reusitei atunci cand iti dresezi singur catelul este sa nu te intinzi foarte mult cu sedintele, pentru ca animalul se va plictisi si isi va pierde interesul. Pentru inceput, sunt recomandate trei sesiuni de maxim cinci minute fiecare, iar pe masura ce catelul creste, antrenamentul se poate prelungi, insa in limite rezonabile.