Cum iti faci bagajul pentru maternitate?

Bagajul pentru maternitate reprezinta suma necesitatilor mamicii, cat si a nou-nascutului. Este recomandat de medici ca in jurul saptamanii treizeci si sapte sa fie finalizat, intrucat se presupune ca atunci sarcina ajunge la termin. Pentru a-l pune la punct este nevoie de o intreaga lista de cumparaturi atat pentru cel mic, cat si pentru mamica.

Iata ce ar trebui sa contina bagajul pentru maternitate!

Toate cumparaturile necesare ar fi bine sa fie facute la inceputul celui de-al treilea trimestru, intrucat pe masura ce sarcina evoluează, va va fi peste mana sa va deplasati.

Lucruri destinate mamicii

Pentru inceput, vei avea nevoie de cateva obiecte vestimentare, de preferat lejere. Spre exemplu, lenjeria, cateva pijamale, un halat, sosete si o pereche de papuci de casa iti sunt suficiente, iar pentru momentul externarii, un rand de haine curate. Trecand la treburi mai serioase, pentru ca sederea in spital sa fie cat mai placuta, produsele destinate atat ingrijirii personale, cat si de igiena nu trebuie sa lipseasca din bagaj. Prin urmare, luati cu voi servetele umede si hartie igienica de pe Auchan.ro, apoi introduceti in geanta atat gelul de dus, periuta si pasta de dinti, samponul, buretele de corp, un deodorant, cat si produsele de skincare pe care obisnuiati sa le folositi.

De asemenea, un lucru nelipsit in bagajul unei gravide pentru maternitate sunt absorbantele post-natale.

Lucruri destinate nou-nascutului

In aceeași ordine de idei, cel mic va avea la randul lui nevoie de imbracaminte. Asigurati-va ca luati bodyurile si pantalonasii de marimi usor diferite pentru a creste sansele de a i se potrivi macar o parte din haine. De asemenea, ar fi de preferat ca sosetelele si caciulitele sa nu lipseasca din bagaj.

Pe langa toate acestea, ii vor fi necesare sapun si sampon destinate bebelusilor, scutece si servetele umede. In ceea ce priveste externarea, ii vor trebui un rand de hainute potrivite sezonului si temperaturilor de afara.

Produse pentru alaptat

Desi veti avea nevoie si de un biberon, toate necesitatile pentru alaptat nu se rezuma doar la acesta. Prin urmare, exista o lista destul de lunga in acest sens. Viitoare mamica va avea nevoie de sutiene pentru alaptat, de o pompa pentru san si tampoane speciale pentru sani. Dupa o perioada, la nivelul mameloanelor, se pot observa anumite rani pe care le puteti trata cu o crema speciala.

Alte obiecte folositoare

Din pricina faptului ca vei petrece cateva zile in spital, vei avea nevoie si de o ocupatie cat timp cel mic doarme. Asadar, nu uita telefonul mobil, incarcatorul acestuia si ar fi bine sa ai cu tine si castile pentru a pastra linistea in camera. Un lucru la care putine viitoare mamici se gandesc este o unghiera pentru cel sau cea mica. Bebelusul se poate naste cu unghiile mult prea mari, motiv pentru care trebuie sa i le taiati inca din spital. Daca asteptati ca bebelusul sa fie fata, pregatiti-i cerceii in cazul in care in spital se pot da si gaurile in urechi. Pentru externare va va trebui cu siguranta un landou pentru a-l transporta pe cel mic cat mai comod. Un ultim lucru de pe lista de cumparaturi ar fi un scaun legalizat de masina pentru ca cel mic sa fie in siguranta pe durata deplasarii.

Actele necesare internarii

Pentru ca internarea sa se realizeze va trebui sa ai la indemana cartea de identitate, cardul de sanatate si o adeverinta de salariat. Alaturi de acestea iti vor trebui toate investigatiile si ecografiile de pe parcursul sarcinii.

Fii organizata din timp pentru ca toate cele necesare sa fie finalizate inainte de a intra in ultima luna de sarcina. Camera copilului trebuie finalizata inainte de internare, intrucat perioada de dupa nastere va fi destul de obositoare, motiv pentru care nu veti avea timp si energie pentru a o pune la punct.

