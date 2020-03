Coronavirusul se raspandeste rapid, iar intarirea sistemului imunitar nu a fost niciodata atat de necesara. Si trebuie sa-l consolidezi rapid, pentru ca intr-o situatie de criza precum o epidemie, fiecare zi conteaza. Insa, dincolo de a manca mai multe citrice si sa ne pastram igiena, ce altceva mai putem face?

Sheena Cruickshank, profesor de imunologie la University of Manchester, a explicat pentru The Guardian ca pentru a sti cum sa ne ingrijim sistemul imunitar trebuie sa intelegem mai intai ce arme ni se potrivesc: „Cand intri in contact cu un microb pe care nu l-ai mai intalnit vreodata ai mai multe bariere in corp care incearca sa-l opreasca.”

Sistemul imunitar poate avea scapari

Pe langa piele, avem mucusul, microbiomul, „uzina” cu peste 100 de trilioane de bacterii, majoritatea acestora traind in tractul intestinal. Unele dintre aceste bacterii anihileaza intrusii care ajung in organism. In plus, corpul este „blindat” cu celulele epiteliale, foarte greu de invins, spune Cruickshank. Acestea produc compusi antivirali care ataca inamicii precum coronavirusul.

Daca un patogen trece de aceste linii de aparare, intra in lupta celulele albe, adica sistemul imunitar. Unele dintre acestea, numite macrofage, se gasesc in toate tesuturile organismului si au toate armele pregatite, insa acestea sunt foarte imprecise, explica experta citata.

In schimb, celulele albe, limfocitele, sunt mult mai adaptate si singurele care isi pot reaminti germenii. „Asa ca, daca veti intalni aceiasi germeni din nou, se vor ocupa de ei probabil fara sa va dati seama. Asa se formeaza imunitatea si este baza vaccinarii”, arata Cruickshank.

Totusi, sistemul imunitar poate avea unele scapari. „Asta inseamna ca sistemul imunitar nu recunoaste anumiti intrusi sau ca acestia au strategii perfide pentru a se strecura. Sistemul meu imunitar nu este foarte bun in recunoasterea racelii”, marturiseste Sheena Cruickshank, subliniind ca un stil de viata sanatos ne poate asigura protectia.

