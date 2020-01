După moartea Ilenei Ciuculete, Cornel Galeș s-a bucurat de o publicitate pe care, probabil, nu și-a dorit-o. Dar, cu toate acestea, s-au întâmplat și lucruri bune datorită aparițiilor repetate în emisiuni televizate.

Mai exact, povestește Viviana, a fost cu adevărat impresionată de drama prin care trecea bărbatul. ”Se vedea că suferă. Iar mie mi-a plăcut când am văzut un om atât de sincer. Habar nu aveam cine este Cornel Galeș, nu îl mai văzusem, dar mi-a plăcut de el. Suferea la modul evident, m-a impresionat felul lui de a fi”, ne-a spus, în exclusivitate, Viviana, fosta parteneră de viață și de afaceri a lui Cornel Galeș.

Așa că, după ce s-au mai liniștit puțin lucrurile, Viviana și-a luat inima în dinți și l-a abordat pe Cornel Galeș. ”I-am scris pe Facebook, am intrat în vorba și... l-am agățat. Nu știam cum e, după ce ne-am întâlnit ne-am dat seama că ar putea fi ceva... Și a fost, au fost momente frumoase. El, de fapt, era un timid, chiar dacă nu părea”, ne-a spus Viviana, chiar dacă, recunoaște ea, marea iubire a lui Cornel Galeș tot Ileana Ciuculete rămăsese. ”A iubit-o enorm, nu a putut niciodată să o uite sau să o iubească mai puțin. Nu am fost geloasă, am înețles, chiar mi-a plăcut această sinceritate a lui”, ne-a mai spus Viviana despre Cornel Galeș.

Viviana a rezolvat repatrierea trupului neînsuflețit al lui Cornel Galeș

Sicriul – din zinc, dar acoperit cu o rășină specială care să îi dea forma unuia obișnuit - a sosit din Spania cu un avion de linie, scos prin subsol si transportat spre dric cu un motostivuitor. Viviana, fosta parteneră de viață a lui Cornel Galeș s-a ocupat de toate formalitățile necesare aducerii trupului în țară, dar și de cele necesare preluării de la aeroport de către firma de pompe funebre.

Chiar dacă impresarul a fost mereu înconjurat de prieteni, de-a lungul vieții, pe ultimul drum fost singur, fără rude, fără prieteni. Viviana, femeia care i-a fost mereu alături, s-a ocupat de tot ce înseamnă acte și cheltuieli. Aeronava care l-a transportat pe Gales a avut o întârziere de 30 de minute, în timp ce formalitățile de frontieră au durat încă o oră. Dricul care a preluat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Cornel Galeș a plecat spre capela unde a fost depus. Coșciugul cu trupul neînsuflețit al lui Cornel Galeș a fost depus la biserica din Chitila, unde a rămas până în ziua înmormântării, iar apoi a fost condus la locul de veci de câteva zeci de persoane.

Cornel Galeș a murit într-un accident de mașină, în Spania

Ziua de 30 noiembrie 2019 a fost cea în care Cornel Galeș a încetat din viață într-un cumplit accident de circulație. Vestea că acesta a murit într-un accident de mașină, într-un orășel de lângă Valencia, i-a luat pe toți prin surprindere, de tragedie aflându-se abia a doua zi, pe 1 decembrie, iar incertitudinea producerii tragediei a durat câteva ore, până când, într-un final, au venit tristele confirmări. "Din păcate, s-a confirmat. Nu sunt prea multe de zis, nici nu știu ce să zic. Dumnezeu sa îl odihnească...", ne-a spus, la acea vreme, Viviana, vestea tristă că a murit Cornel Galeș fiind astfel devenită realitate.