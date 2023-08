Cum l-a ajutat pe Jorge faptul că a fost complexat de numele său în copilărie. Ani mai târziu a ajuns pe buzele tuturor: "Se făcea mișto de mine, atunci am zis că trebuie să se întâmple ceva"

In articol:

Jorge se numără printre cei mai apreciați și iubiți artiști din țara noastră. Artistul se poate declara un bărbat împlinit atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. De-a lungul timpului a reușit să-și construiască o carieră de succes în industria muzicală, motiv pentru care a adunat de partea sa o mulțime de fani, care îi sunt alături întotdeauna.

De asemea, cântărețul trăiește o frumoasă poveste de dragoste de 10 ani alături de soția sa, Ramona Prodea. Cei doi formează unul dintre cele mai solide și longegive cupluri, având împreună și un fiu, pe David.

Chiar dacă este cunoscut sub numele de scenă drept „Jorge”, puțini știu care este adevăratul nume al artistului, dar și de ce a ales să-l țină ascuns de-a lungul anilor.

Jorge, complexat de numele său real?

Jorge este iubit și apreciat de mulți români, însă nu foarte multă lume știe că adevăratul său nume este Gheorghe Papagheorghe. Totuși, artistul nu este foarte mândru de acest aspect al vieții sale, ci din contră, a mărturisit că în copilărie chiar și-a urât numele, întrucât cei din jur îl batjocoreau și îi puneau tot felul de porecle.

Îndrăgitul cântăreț a știut atunci că trebuie să schimbe ceva în această privință, astfel încât a decis să dea o voce numelui său, astfel încât, atunci când dubla un desen animat, i-a venit ideea de a-l numi Gheorghe Papagheorghe.

„Eu am urât numele ăsta toată copilăria mea pentru că se făcea mișto de mine: papă lapte, papa de la Roma, papa pius, numai de asta auzeam cu Papagheorghe. Atunci am zis că trebuie să se întâmple ceva în viața mea ca să nu pățească și copiii mei același lucru. Așa că am dat vocea pentru Gheorghe Papagheorghe. Fiica mea a crescut, a ajuns la școală, clasa I și toți copiii știau de Gheorghe Papagheorghe. Când o strigau profesorii Karina Papagheorghe, toți copii râdeau, însă în sensul pozitiv, ceea ce pentru mine este jackpot, punct ochit, punct lovit.”

, a mărturisit Jorge pentru ego.ro

Jorge a dublat mai multe filme celebre

Se pare că Jorge nu are doar talent în industria muzicală. De-a lungul anilor, artistul a dublat mai multe personaje din filme și seriale cunoscute și apreciate de toată lumea. De asemenea, a dat voce personajului care ulterior a fost numit Gheorghe Papagheorghe, ceea ce nu poate fi decât un real motiv de bucurie pentru artist. În ciuda faptului că a fost complexat de numele său, acum a reușit performanța de a fi rostit de toată lumea.

„Neapărat trebuie să vedeți „O poveste încâlcită”. Este cel mai tare film Disney din toate timpurile. Nu că am dublat eu vocea lui Flynn Rider- Gheorghe Papagheorghe, dar este un film de referință și unul dintre cele mai tari filme. Cred că e în top 3 filme Disney ale tuturor timpurilor. Era Karina foarte mică atunci când am dublat, cred că avea un an sau ceva de genul acesta. Deci sunt vreo 13 ani. Ea a conștientizat când era mai mare”, a mai spus artistul pentru sursa menționată anterior.