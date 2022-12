Cum l-a anunțat Anamaria Prodan pe primul ei soț că vrea să divorțeze? A vorbit abia acum despre asta, la 15 ani de la despărțirea de Tibi Dumitrescu: "Eu am pus capăt căsniciei"

In articol:

Anamaria Prodan și Tibi Dumitrescu s-au despărțit în urmă cu 15 ani, după aproape un deceniu de mariaj. La acea vreme, impresara a fost cea care a pus capăt căsniciei, însă ea și fostul ei soț au rămas în relații foarte.

Despre cum se înțeleg în prezent, dar și despre cum l-a anunțat pe tatăl fiicei sale că vrea să divorțeze a vorbit chiar Anamaria Prodan, în cadrul unui podcast recent.

Anamaria Prodan a povestit cum s-a produs despărțirea de primul ei soț: "Ne-am pierdut în ani"

Anamaria Prodan și Tibi Dumitrescu au trăit o poveste de dragoste impresionantă. S-au căsătorit în 1998 și și-au întemeiat o familie frumoasă, dar după 9 ani au decis să meargă pe drumuri separate. Impresara, care nu concepea la acea vreme să aibă o viață în America, a hotărât să îi ceară divorțul soțului ei. Cei doi au avut parte de o despărțire amiabilă, iar în prezent se înțeleg mai bine ca oricând: "Ne-am pierdut în ani. Eu îmi doream o altă viață, în lumina reflectoarelor, Tibi era un tip foarte bun, minunat, în viața lui nu m-a deranjat cu un cuvânt. Eu fiind un om foarte direct, când mi-am dat seama că îmi doresc cu totul altceva, voiam să mă întorc în România, să intru în impresariat, voiam să schimb, voiam multe lucruri, cu care nici nu putea fi de acord vreodată, pentru că el toată viața și-a dorit să rămână în America, să ne creștem copiii ca o familie normală.

Nu concepeam viața din America, cu toate că și acolo mă cunoșteau toți. Eu am pus capăt căsniciei, l-am invitat la restaurant și am vorbit atât de direct și frumos. I-am explicat că e un om cum puțini se nasc pe pământul ăsta și că merită să-și găsească pe cineva care să-i pună lumea la picioare, așa cum își dorește el.(...) Tibi m-a iubit dumnezeiește. Nu m-a deranjat niciodată cu nimic. M-a înțeles când am vrut să plec. Îl țineam lângă mine doar din egoism. Era foarte bun cu mine, mă ocrotea, mă idolatriza, dar eu nu puteam să-i ofer ceea ce merita.", a povestit Anamaria Prodan, în podcastul moderat de Viorel Grigoroiu.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Captură YouTube]

Anamaria Prodan are o relație specială cu soția lui Tibi Dumitrescu

Anamaria Prodan nu se înțelege bine numai cu fostul ei partener, ci și cu actuala soție a acestuia. Impresara îi este recunoscătoare Irinei pentru toate sacrificiile și pentru timpul dedicat Sarei, fiica pe care o are cu Tibi Dumitrescu: "A avut norocul vieții să o găsească pe Irina, pe care o iubesc din suflet, suntem toți o familie. Ne creștem toți copiii împreună. Ne ajutăm, vorbim, luăm decizii împreună.(...) Fetele au venit cu mine acasă.

Tibi e cel mai bun prieten al meu, mă bazez pe el la orice oră din zi și noapte. A venit și el atunci cu noi, omul și-a sacrificat toată viața ș Irina, soția lui, și-a sacrificat și ea viața, dedicându-i Sarei, fetița mea și a lui TIbi, tot timpul lor, pentru a o face să atingă perfecțiunea în baschet. Rar am văzut un asemenea tată, care să trăiască pentru copiii lui.", a dezvăluit Anamaria Prodan, în cadrul podcastului amintit.