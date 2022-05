Cum l-a cunoscut, de fapt, Alexandra Stan pe fostul ei soț, Emanuel Necatu. A dezvăluit abia acum: "Mă simțeam bulversată"

In articol:

Alexandra Stan a luat prin surprindere pe toată lumea atunci când s-a căsătorit cu Emanuel Necatu. Artista a făcut pasul cel mare în secret, iar mai apoi și-a ținut căsnicia departe de lumina reflectoarelor.

Așa s-a întâmplat și cu divorțul, căci mariajul vedetei s-a destrămat rapid, la câteva luni de la marele "DA". Recent, în cadrul podcastului lui Mihai Morar, Alexandra Stan a dezvăluit cum l-a cunoscut, de fapt, pe cel care i-a fost soț, dar și cum a influențat-o acesta în relațiile pe care le avea cu cei din jur.

Citeste si: Alexandra Stan, atacată din toate părțile după ce a apărut aproape goală pe Internet! Artista a fost taxată dur: „Ăsta e cont de artist?”

Alexandra Stan, despre fostul ei soț: "Mă simțeam foarte bulversată, a venit fix în momentul ăla"

Alexandra Stan a dezvăluit că Emanuel Necatu a intrat în viața ei într-un moment în care nu era tocmai bine sufletește. Declarațiile bărbatului și gesturile pe care acesta le-a avut la început față de ea au făcut-o pe artistă să se îndrăgostească rapid: "Eu voiam să mă duc la un eveniment. A venit și el la eveniment, ca să fie lângă mine, asta înainte să fim împreună, după care, după evenimentul respectiv îmi zicea că am foarte mulți oameni care îmi vor răul în jurul meu, care îmi trimit gânduri negative.

Și el a "lucrat" non-stop, făcea rugăciuni ca să mă ajute să scap de energia aia. Îți dai seama că eu eram: 'Doamne, ce tare!'. Eram oricum dezechilibrată atunci, se întâmplase chestia cu motanul meu, murise și eram așa, zici că îmi murise copilul. Mă simțeam foarte bulversată. Și a venit fix în momentul ăla în viața mea.", a povestit Alexandra Stan, în cadrul podcastului amintit.

Citeste si: Luca, fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf, prima reacție după ce s-a născut frățiorul său. Ce i-a transmis lui Liam- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Alexandra Stan [Sursa foto: Captură video]

Mariajul s-a dovedit a fi unul toxic

Deși inițial lucrurile mergeau foarte bine între ei, relația dintre Alexandra Stan și Emanuel Necatu s-a schimbat pe parcurs. Vedeta a mărturisit că fostul ei soț a încercat să o îndepărteze de prieteni și chiar și de oamenii cu care colabora, sub pretextul că există persoane care îi doresc răul: "Emanuel a fost foarte așa...pentru el tot anturajul meu, toate prietenele mele, oamenii cu care lucram, oamenii pe care îi știam, toți aveau o influență proastă asupra mea. Și chiar mă pusese să dau "block" la multă lume, și am dat, ca să mă rup cu totul. Eu am crezut că sunt eu undeva, într-un punct în care nu-mi dau seama ce se întâmplă și că e ceva 'dark' în viața mea și el a venit să mă ajute. Asta era percepția.

Citeste si: Alexandra Stan a recunoscut ce a făcut cu primii bani pe care i-a câștigat! Răspunsul ei i-a emoționat pe admiratori: „Mi-am dorit mult să fac asta”

Mi-am dat seama mai târziu că el încerca să mă rupă de tot, ca să mă acapareze el și să mă manipuleze. Asta era, de fapt. Adică nu zic. Da, m-a îndreptat mai mult către credință și către Dumnezeu, dar eu oricum întotdeauna am fost credincioasă. Dar știi cum e, un om te învață, dar nu trebuie să te sperie, că toți din viața ta îți vor răul, toți vor să te manipuleze, să profite de tine.", a adăugat Alexandra Stan.

Alexandra Stan și Emanuel Necatu, pe vremea când formau un cuplu [Sursa foto: Instagram]