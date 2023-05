Cum l-a întâlnit Adina Halas pe soțul ei? Vedeta crede că s-a întâmplat o minune în acea zi: „Eu nu-mi doream să mă văd măritată”

In articol:

Adina Halas și Lucian Hugeanu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 12 ani. Din rodul iubirii lor a rezultat un băiețel minunat pe nume Serghei, care le umple inima de bucurie. Vedeta a recunoscut că nu își dorea să se căsătorească în momentul în care și-a cunoscut partenerul de viață, însă acum își dă seama că a fost un miracol că s-au întâlnit, fapt pentru care acum au o

Adina Halas crede în miracole

familie fericită și împlinită.

Adina Halas a mărturisit că în viața sa s-au petrecut foarte momente pe care unii le-ar considera coincidențe, însă ea crede că au fost minuni. Vedeta a lucrat cu ea în așa fel încât să devină un om mai bun, motiv pentru care lucrurile s-au așezat frumos în viața sa.

Citește și: Cât a costat-o pe Adina Halas să arate "țiplă"? Operațiile estetice nu sunt chiar floare la ureche: "Costă ceva să fii frumoasă"| EXCLUSIV

Citește și: Adina Halas cheltuie o mică avere pe parfumuri! Recunoaște că nu se uită la bani când vine vorba de această „obsesie” a sa: „De la câteva sute de euro în sus”

„Cred în minuni, cu siguranță. Cred că ceea ce ne dorim cu adevărat și ceea ce ne băgăm acolo în minte, dar din suflet, se poate întâmpla. Cred că viața asta toate lucrurile se plătesc într-un fel sau altul. Cred că este foarte important să lucrezi și să devii un om mai bun.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Elevi prinși cu arme în două școli din România. Un copil de șapte ani a adus cu el o pușcă cu lunetă- stirileprotv.ro

Consider că este extrem de important să conștientizez toate lucrurile. Cred în minuni. De-a lungul timpului au fost foarte multe evenimente pe care unii le-ar numi coincidențe. Am avut foarte multe momente în care lucrurile s-au așezat într-un fel extraordinar'', a declarat Adina Halas.

Cum l-a cunoscut Adina Halas pe soțul său

Fosta asistentă TV a recunoscut că nu se vedea căsătorită, însă momentul în care și-a cunoscut tatăl fiului ei a fost de-a dreptul o minune.

Vedeta a povestit că bunica sa i-a dăruit o iconiță cu Buna Vestire, iar în următoarele trei luni l-a cunoscut pe Lucian Hugeanu care era născut chiar pe 25 martie, atunci când este celebrată această sărbătoare.

Adina Halas a recunoscut că lucrurile între ea și soțul său au evoluat destul de repede, întrucât în noaptea de Revelion cei doi s-au logodit, iar în mai erau deja în fata preotului și așteptau și primul lor copil.

''Atunci când l-am cunoscut pe Lucian, soțul meu, nu aveam niciun gând, nici să intru într-o relație, nici să mă mărit. Și la mine lucrurile s-au întâmplat într-un an de la cap la coadă, m-a cerut în noaptea de Revelion, în mai eram în fața preotului și eram și însărcinată.

Citeste si: „Viața mi s-a schimbat, de când cu însurătoarea” Armin Nicoară, declarații despre căsnicia cu Claudia Puican- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 13 mai 2023. Ce sărbătoare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: VIDEO Montserrat Bernabeu, umilinta maxima la adresa parintilor Shakirei!- radioimpuls.ro

În noiembrie am născut. Lucrurile s-au întâmplat într-un an, dacă mă întrebai cu un an înainte aș fi râs. Eu nu-mi doream să mă văd măritată, nu ăsta era visul meu de atunci.

Bunica mea în schimb și-ar fi dorit să mă vadă măritată, nu punea presiune pe mine. Mi-a dat o iconiță cu Buna Vestire care este pe 25 martie. În următoarele două trei luni l-am cunoscut pe Lucian care este născut pe 25 martie'', a mai spus fosta asistentă TV.

Adina Halas și-a întîlnit soțul ca printr-un miracol [Sursa foto: Instagram]