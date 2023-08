Cum l-a prins Raluca Podea pe fostul soț că o înșela?! Sexy blondina, detalii picante din timpul mariajului: "I-am spus că dacă îl găsesc cu ea s-a încheiat" | EXCLUSIV

In articol:

Raluca Podea și-a deschis sufletul și a vorbit despre unul dintre momentele marcante ale vieții sale.

Sexy blondina nu era încă persoană publică în momentul în care a aflat că soțul său este infidel și a decis să divorțeze.

Viața Ralucăi Podea nu a fost întotdeauna una ușoară. Vedeta a luat-o de la zero după mariaj, având un copil mic de crescut. S-a angajat atunci la unul dintre cele mai renumite saloane din zona Herăstrău și recunoaște că a câștigat și foarte bine. La scurt timp după, frumoasa blondină s-a remarcat pe micul ecran, dar și ca manechin, iar succesul nu a întârziat să apară.

Raluca Podea, detalii picante despre divorțul trăit înainte să devină celebră

Raluca Podea are un băiețel superb și pentru nimeni nu mai este un secret că vedeta TV a fost căsătorită în trecut. Totuși, sexy blondina și tatăl fiului său au ales însă să se separe în urmă cu mai mulți ani, infidelitatea fiind motivul care i-a despărțit.

"Am preferat să iau eu inițiativa, sunt o femeie independentă, am fost întotdeauna și l-am crescut singură. Nu erau neînțelegeri, era vorba de infidelitate și eu nu pot să accept lucrul acesta.

Eu am o vorbă că orice om merită o a doua șansă. A fost prima dată când l-am prins, după o lună de zile i-am acordat a doua șansă și l-am prins din nou cu aceeași persoană", a povestit Raluca Podea la WOWnews, în emisiunea Corneliei Ionescu.

Raluca Podea [Sursa foto: Instagram]

Cum a aflat Raluca Podea că fostul soț o înșela

Deși nu este un moment plăcut în viața nimănui, anii au trecut, iar acum Raluca Podea povestește cu zâmbetul pe buze cum a aflat că fostul soț o înșela. Mai mult decât atât, după ce i-a acordat a doua șansă l-a prins cu aceeași persoană, într-un timp relativ scurt, de o lună.

"Eu am și un feeling mai bine dezvoltat, am niște premoniții și am început să simt lucrul acesta așa că bine înțeles că l-am urmărit și cum l-am urmărit din prima, l-am și prins. El nu s-a gândit și evident că l-am urmărit și l-am prins.

A venit apoi și perioada în care a început să îmi spună să ne împăcăm, să trecem peste această situație. I-am spus că îl mai prind cu aceeași persoană totul între noi s-a terminat și... ce să vezi.. l-am prins tot la ea și așa s-a încheiat totul.

Nu am putut să trec peste lucrul acesta pentru că nu era o femeie sau o fată superioară mie. Nu aveam de ce să mă simt prost, măcar aș fi zic că a ales mai bine. Dar dacă a ales mai prost nu puteam să trec peste și atunci i-am zis adio. Deci nu avea nimic peste mine sau cine știe, poate în intimitate", a povestit sexy blondina.

Raluca Podea [Sursa foto: Instagram]

Raluca Podea povestește cum s-a descurcat după divorț

Imediat după despărțire, vedeta a decis să meargă la mama ei, împreună cu fiul ei. Deși totul a fost greu și mai avea și un credit, vedeta TV a reușit să o scoată la capăt așa că s-a angajat la un salon de înfrumusețare din Herăstrău și ușor, ușor s-a pus pe picioare.

Mama ei i-a fost alături cu mult ajutor, dar și cu sfaturi extrem de importante de viață, iar așa a reușit să păstreze o relație bună cu tatăl fiului ei chiar și în prezent.

"A fost foarte greu. Eu am plecat de acasă, mi-am lăsat acolo toate lucrurile. Făcusem un credit, fiul meu avea un an. Stăteam la mama acasă și mă uitam cum zilele trec, nu mai aveam atât de mulți bani pentru că eu lucrasem și nu m-am mai dus la muncă tot din cauza lui și atunci m-am tot gândit dacă stau acasă, copilul meu nu o să aibă ce să mănânce și eu nu pot să stau să depinde de mama mea, dar asta nu se va putea la infinit.

Am decis atunci să mă duc la muncă și copilul să-l duc la o grădiniță privată.(...) Nu ajunsesem persoană publică atunci așa că m-am dus și m-am angajat la un salon faimos din Herăstrău. Câștigam super bine(...) A fost un divorț la notar, a venit de comun acord și nu am întâmpinat probleme. La vremea aceea eu eram mai micuță și poate nu acceptam situația, dar mama mea a fost lângă mine și mi-a spus niște lucruri foarte importante așa că noi acum suntem foarte buni prieteni și ne întâlnim", a mai povestit Raluca Podea, la WOWnews.

