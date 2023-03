Cum l-a surprins Gabriela Prisăcariu pe fiul ei: „Nu înțeleg!” Imaginile cu Tiago în bucătărie au ajuns virale

In articol:

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu formează unul dintre cele mai iubite și urmărite cupluri din showbiz-ul autohton.

Vestea că urmau să devină părinți a surprins pe toată lumea, iar acum se bucură din plin de fiecare moment petrecut în familie, alături de fiul lor, Tiago Luca.

Micuțul se asigură că fiecare zi din viața părinților lui este una de neuitat și nu se sfiește în a le arăta acestora noile sale talente.

Gabriela Prisăcariu, surprinsă de micuțul Tiago

Talente pe care acum, pe Instagram, soția matinalului le-a făcut publice, după ce s-a amuzat teribil, fiind conștientă că micuțul îi dă de lucru.

Și asta pentru că, dorind să-l țină, probabil, ocupat în timp ce ea își făcea treburile, Tiago a intrat în bucătărie și a arătat ce poate.

Nu se știe exact ce a anume a făcut, căci și mama sa a rămas fără un răspuns, dar cert este că Gabriela Prisăcariu a fost nevoită să curețe în urma copilului.

„Ce faci, mama? Te-ai apucat de gătit sau ștergi, că nu înțeleg? Ok... super!”, a spus Gabriela Prisăcariu, pe Instagram.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au schimbat data nunții

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil trec prin clipe stresante din cauza pregătirilor de nuntă. Cei doi au fost nevoiți să schimbe data nunții, întrucât locația pentru care au optat nu era liberă pentru când își doreau cei doi.

Prezentatorul TV și partenera sa de viață pun la punct ultimele detalii pentru evenimentul special care va avea loc anul acesta.

Printre ultimele detalii de pus la punct a fost și degustarea meniului. În spirit de glumă, caracteristic prezentatorului TV, acesta a rugat-o pe Gabriela Prisăcariu să programeze întâlnirea la ora prânzului pentru a nu mai fi nevoit să meargă în oraș să mănânce.

„ Am găsit și locația. Este superbă. Ne-am schimbat chiar și data pentru că locația asta nu era disponibilă când voiam noi, așa că am schimbat-o. Am studiat multe locații din București, noi voiam neapărat în aer liber pentru că nu vrem o petrecere din aia riguroasă de nuntă. Astăzi mergem să facem degustarea meniului. Va fi interesant. Ca să nu vă mai spun că Dani mi-a spus să pun gustarea la ora 13:00 ca să fie prânzul, să mâncăm”, a transmis Gabriela Prisăcariu în mediul online.