Cum le cheamă în realitate pe vedetele din România? Pe scenă au un nume, iar in buletin altul!

Cele mai multe vedete din țara noastră aleg să folosească în fața publicului un nume de scenă, altul decât cel pe care l-au primit la naștere.

Tzancă Uraganu

Majoritatea au porecle atractive sau titluri care exprimă ceva despre ei. Îi auzi zilnic la radio, dar în spatele numelor lor, există povești de viață impresionante. Artiștii români aleg să facă acest lucru fie pentru ca fanii lor să îi poată ține minte mai ușor sau pur și simplu, de dragul artei, pentru a fi originali. Îți prezentăm o listă cu vedetele tale preferate, pe care, cu siguranță nu știai cum le cheamă în realitate.

Tzancă Uraganu [Sursa foto: Captură YouTube]

Tzancă Uraganu este unul dintre cei mai de succes maneliști din România. Acesta s-a făcut cunoscut în 2014, când a început să lanseze hituri pe bandă rulantă. La început era timid, dornic să fie în top, iar acum se bucură de un succes colosal, pe care mulți colegi de-ai lui de breaslă l-ar dori. Tzancă Uraganu și-a creat propriul brand după nume și personalitate, în prezent trăind în lux și opulență, la care unii pot doar visa.

Speak

Speak [Sursa foto: Instagram]

Cu toții îi ascultă piesele, dar puțini știu cum îl cheamă cu adevărat. El este Speak, dar cei dragi îl cunosc drept Ștefan Sprianu, așa cum îl cheamă în buletin. Până să se apuce de muzică, artistul a jucat baschet 12 ani, însă viața a avut pregătit pentru el ceva mai bun. Este moldovean, mai exact din Bacău și trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Ștefania sau cum o mai numește el, Libelula.

Zanni

Zanni [Sursa foto: Instagram]

Numele de scenă a lui Zanni este o prescurtare de la cel real și anume Zannidache Hubert Edmond. Acesta este un artist relativ nou pe piața muzicală, dar care a ajuns foarte repede la inimile oamenilor. Prietenii îl mai numesc și protejatul lui Alex Velea, asta pentru că el este cel care l-a lansat, cântând și în prezent în trupa sa de trapanele.

Spike

Zanni are o poveste de viață impresionantă, care a emoționat fiecare persoană care a auzit-o.

Spike [Sursa foto: Captură YouTube]

Paul Mărăcine este numele real al lui Spike, unul dintre cei mai apreciați rapper din țară. A intrat în industria muzicală în anul 2002, dar s-a făcut cu adevărat cunoscut cu câțiva ani mai târziu. În prezent, are 36 de ani și este cunoscut drept cântăreț, regizor, grafician și producător. Spike a fost nominalizat la diverse premii naționale, pe unele câștigându-le și atrăgând aprecierea deplină a publicului.

Jo

Jo [Sursa foto: Instagram]

Jo are milioane de vizualizări la piesele de pe YouTube, dar puțini știu cum o cheamă în afara scenei. Ioana Bianca Anuța este vocea care a fermecat românii și care lansează hituri pe bandă rulantă. S-a făcut cunoscută în urma participării la un concurs de muzică televizat, unde s-a clasat pe locul doi în finală. Cele mai celebre cântece ale ei sunt "Până vara viitoare", "Cu un picior în rai", "În lipsa ta", "Dragoste nebună", "Șoapte" și multe altele.

Jean de la Craiova

Jean de la Craiova [Sursa foto: Instagram]

Jean de la Craiova sau Jean Dumitrescu, așa cum îl cheamă în buletin, este printre cei mai iubiți cântăreți de manele din România. De-a lungul timpului, artistul a reușit să se mențină în topul preferințelor fanilor, datorită hiturilor pe care le-a lansat, dar și a participării în cadrul mai multor show-uri de divertisment. În prezent, Jean de la Craiova se numără printre artiștii cu cele mai mari tarife la cântări.

Ruby

Ruby [Sursa foto: Instagram]

Ruby este una dintre cele mai senzuale cânărețe, orice apariție pe care o are uimește fanii. Numele ei din buletin este Ana Claudia Grigore, nume care nu are nicio legătură cu porecla ei de scenă. Bruneta a colaborat cu nume mari din industria muzicală românească, melodia care a consacrat-o cu adevărat fiind Stinge lumina, care are în prezent peste 20 de milioane de vizualizări.

Randi

Randi [Sursa foto: Instagram]

Numele lui real este Andrei Ropcea, dar, totuși, de la ce vine Randi? Acesta se numără printre cei mai mari artiști ai României, asta pentru că a știut să își aleagă un nume de scenă perfect. Chiar el a declarat, în urmă cu câțiva ani, cum și de ce a ales ca fanii să îl știe drept Randi.

”Numele meu, Andrei Ropcea, nu suna destul de internațional. Aveam nevoie de ceva ușor de reținut care să sune bine cu primele două litere. Astfel că am ales prima literă din numele de familie, ‘R’, urmat de prescurtarea de la numele de botez, 'Andi’ și așa a rezultat 'Randi’, numele meu de scenă și 'Morandi’, numele trupei”, a explicat Randi.

Lino Golden

Lino Golden [Sursa foto: Instagram]

Nu există adolescent să nu fi ascultat măcar o piesă de la Lino Golden. Acesta se bucură de un succes imens la doar 24 de ani, colaborând cu unele dintre cele mai mari nume din indrustria muzicală românească. Pe scenă este cunoscut ca Lino Golden, dar în viața reală se numește Radu Cârstea. El a fost descoperit și lansat de Alex Velea, însă cu timpul, cei doi s-au certat și au încetat orice legătură.

Alte vedete care au nume de scenă diferit de cele din buletin

Ana Lesko – Anna Stepvania Lyzhcko

Irina Rimes – Irina Râmeș

Omblandon – Păstacă Ionuţ

Pacha Man – Călin Nicorici

CRBL – Eduard Mihail Andreianu

Anda Adam – Anda Angelica Adam

Nicole Cherry – Nicoleta Ghinea

Keo – Mustaţă Cosmin

Guess Who – Laurențiu Mocanu

Prințesa de Aur- Loredana Anghelache

Jador- Remus Ionuț Dumitrache

Dodo- Doinița Ioniță

Adda- Ada Alexandra Moldovean

Smiley- Andrei Tiberiu Maria

Connect-R- Ștefan Relu Mihalache

Bogdan de la Ploiești- Bogdan Marian Aldea

Theo Rose- Theodora Maria Diaconu

Mira- Maria Mirabela Cismaru