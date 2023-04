Cum o afectează accidentul cumplit din București pe Monica Odagiu, la mai bine de o săptămână de la tragedie: "Nu păcălește nimeni pe nimeni" | EXCLUSIV

In articol:

La scurt timp după accidentul cumplit ce a avut loc în Duminica Floriilor, toate spectacolele în care Monica Odagiu juca au fost amânate sau actrița a fost înlocuită.

Fanii și doritorii care deja și-au cumpărat bilete au pornit o adevărată revoltă în mediul online, acolo unde au venit cu acuzații grele la adresa organizatorilor, dar și a actorilor.

Accidentul cumplit în care a fost implicată actrița Monica Odagiu i-a schimbat viața. Reamintim că în Duminica Floriilor un bărbat a țâșnit în fața mașinii pe care aceasta o conducea, fiind lovit mortal. Tânărul de 30 de ani s-a stins pe loc, iar actrița a trăit un adevărat șoc, mai ales că la acel moment își conducea liniștită autoturismul prin Capitală.

Accidentul din București, efecte asupra vieții Monicăi Odagiu

Vedeta a transmis un mesaj public la scurt timp după accident, iar ulterior s-a anunțat și că spectacolele în care aceasta joacă vor fi amânate. Totuși, internauții nu au fost încântați de aceste vești, mai ales că unii dintre ei susțin că au ajuns în sala și abia acolo au fost anunțați că nu se mai ține, fiind foarte revoltați și că nu își pot primi banii înapoi.

Internauții susțin că nu au fost anunțați cu privire la schimbări și că nici nu au primit banii înapoi după anularea spectacolelor.

"Spectacolul nu s-a ținut. Cei care am luat bilete(...), am fost trimiși elegant acasă. Din punctul meu de vedere și al celor prezenți, sunteți neserioși. Nu se putea anunța? Așa faceți rost de bani? Mie și soțului meu, ni se întâmplă pentru a doua oară așa o păcăleală. Ne pierdem încrederea în cei de la București. Probabil, nu contează", a scris unul dintre internauți la o postarea a lui Paul Ipate pe Facebook.

Imagini de la accidentul din București

Paul Ipate a încercat să calmeze spiritele în mediul online

Actorul, coleg de scenă cu Monica Odagiu în respectiva piesă a încercat să le explice internauților că toate modificările au fost anunțate încă de săptămâna trecută. Paul Ipate i-a luat apărarea colegei sale și respectă decizia pe care aceasta a luat-o.

"Doamnelor, repet, spectacolul a fost anunțat că s-a anulat. Fiecărui om care a plătit i se vor returna banii. Nu păcălește nimeni pe nimeni. Spectacolul a fost anulat din cauza unui accident foarte grav în care a fost implicată colega noastră.

E un caz de forță majoră. Nu și-a dorit nimeni lucrul acesta, cu atât mai puțin noi. Ne-am respectat tot timpul publicul și am livrat tot timpul ce am promis. Înțelegem nemulțumirea și frustrarea în condițiile în care am fi greșit cu ceva, dar aici nu e cazul. Vă mulțumim pentru înțelegere, dacă există, dacă nu, noi tot vă mulțumim", a scris Paul Ipate pe contul său de Facebook, ca răspuns la unul dintre comentariile răutăcioase pe care le-a primit.

Reamintim că săptămâna trecută, Monica Odagiu și-a anulat toate spectacolele, după accidentul cumplit ce a avut loc în București.

Monica Odagiu [Sursa foto: Facebook]

Ce se întâmplă dacă se dovedește că bărbatul lovit mortal în București consumase băuturi alcoolice

În prezent, sunt așteptate rezultatele de la INML ce vor stabili dacă bărbatul care s-a aruncat în fața mașinii conduse de Monica Odagiu consumase sau nu băuturi alcoolice. Angajații cazinoului la care lucra chemaseră salvarea chiar în Duminica Mare, cu puțin timp înainte de accident. Bărbatul a fugit de la locul de muncă înainte ca salvarea să ajungă.

Colegii acestuia spun că era cunoscut ca fiind un consumator de alcool, însă rudele au negat vehement această informație.

"Având în vedere că lucrurile s-au mai așezat peste anchetă, neexcluzând în continuarea cercetărilor uciderea din culpă care până la momentul la care nu se va clasa ea subzistă această suspiciune, este mai clar în momentul de față că avem de-a face cu o persoană care, pe de-o parte, eu nu cred că a încercat să se sinucidă, dar pur și simplu din pricina ei cumva s-a petrecut acest tragic accident.

Problema se pune în felul următor, dacă viteza cu care o să fie identificată cu care rula șoferița, coroborat cu faptul că dacă un expert va spune că nu a avut nicio șansă să evite accidentul și bineînțeles coroborat cu analizele de laborator de sânge și cu această nouă informație că persoana ar fi fost puternic alcoolizată, toate aceste lucruri vor duce la faptul că ea va scăpa de orice fel de răspundere penală.

În schimb, dacă lucrurile stau altfel, atunci se va cerceta în continuare uciderea din culpă. Este demn de precizat și faptul că dacă ea nu va fi găsită vinovată cu privire la ceea ce s-a întâmplat acolo, din punctul acesta de vedere ea va putea să ceară daune familiei victimei respective", a explicat avocatul Adrian Cuculis, pentru WOWbiz.ro.

