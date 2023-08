Cum o cheamă, de fapt, pe Eliza Natanticu: "Acum e atât de lung că obosești când îl spui". Actrița recunoaște că a luat decizia înainte de nuntă | EXCLUSIV

In articol:

Soția lui Cosmin Natanticu a cunoscut imediat publicul prin farmecul ei. Actrița este deja cunoscută în mediul online, însă nu sunt mulți cei care știu detalii picante din viața ei personală.

Vedeta vine dintr-o familie de actori și a jucat la Teatrul Odeon încă de mică.

Lizi, așa cum o alină soțul său de mulți ani, are o poveste impresionantă, bazată pe multă muncă și pe rezultate de excepție. Vedeta provine dintr-o familie de actori și chiar ea a mărturisit adesea că și-a dorit să se îndrăgostească și să se căsătorească tot cu un actor. Așa s-a întâmplat că cel care i-a furat inima este comediantul Cosmin Natanticu.

Cei doi sunt căsătoriți de mulți ani, însă nu toată lumea știe cum o cheamă, de fapt, pe Lizi. Eliza, soția lui Cosmin Natanticu a luat o decizie importantă, chiar înainte de căsătoria lor.

Care este numele real al Elizei Natanticu

Eliza Natanticu este deja cunoscută în showbiz-ul românesc. Soția lui Cosmin Natanticu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Totuși, puțini știu povestea de viață a lui Lizi, cum și-a început cariera, dar și care este numele ei real.

Actrița a decis să își păstreze numele de fată, dar nu a renunțat nici la numele soțului său așa că acum are două nume, amândouă lungi cât să o facă să obosească până își pronunță numele întreg.

"Numele meu real este Eliza Georgescu, acum voiam chiar să zic ceva la caterincă că na... Numele meu este Eliza Georgescu, dar și Natanticu pentru că am preluat numele soțului. A trebuit, am zis să nu se supere pe mine.

Nu știu dacă s-ar fi supărat, dar cred că este o chestie așa de ego, bărbătească și cred că l-ar fi deranjat un pic dacă nu l-ași fi luat. Cumva nici nu aș fi vrut să renunț pentru că ne atașăm de identitatea noastră cu care ne naștem și numele de familie și de numele tatălui și poate mi-ar fi fost și mie greu să renunț la numele de Georgescu.

Acum am un nume atât de lung că dacă spui Eliza Georgescu Natanticu deja ai obosit", a mărturisit Eliza Natanticu, la WOWnews.

Eliza Natanticu [Sursa foto: Captură YouTube]

Eliza Natanticu s-a născut într-o familie de actori

Eliza Natanticu are o poveste de viață extrem de frumoasă. Drumul ei în actorie a început încă din copilărie, fiind născută și crescută într-o familie de actori. Vedeta a intrat în contact cu scena Teatrului Odeon când era foarte mică și s-a îndrăgostit imediat!

A urmat apoi Facultatea de Teatru, pe care a terminat-o cu 10 și a avut chiar șansa să urce pe aceeași scenă cu tatăl său, la Teatrul Nottara.

"M-am născut în familie de actori, am avut privilegiul să joc la Teatrul Odeon de când eram mică. Am crescut în această lume frumoasă, m-am îndrăgostit de frumusețea scenei și a publicului și a artei și a tot ce înseamnă frumos și de asta am continuat.

Am făcut și dansuri, am fost balerină, am făcut parte dintr-o trupă de dans. Am dansat pe la toate televiziunile, am deschis Eurovisionul la un moment dat, în 2008 cu trupa de dans. După care am făcut Facultatea de Teatru, după ce am terminat cu 10 am jucat pe scena Teatrului Nottar împreună cu tatăl meu, Alexandru Georgescu", a mai dezvăluit Eliza Natanticu, la WOWnews.

Eliza Natanticu [Sursa foto: Instagram]

Cum s-au căsătorit Eliza și Cosmin Natanticu

Eliza și Cosmin Natanticu sunt unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz. Cei doi actori se bucură de succes pe scenă, dar și în viața personală. Au doar cuvinte de laudă unul la adresa celuilalt și au parte de o iubire sinceră.

Totuși, între cei doi soți există și o poveste amuzantă. Lizi l-a refuzat pe Cosmin prima dată când a cerut-o în căsătorie și chiar era să înghită inelul pe care actorul îl pregătise pentru ea.

"Eram într-o vacanță și la un moment dat m-am enervat. El avea inelul în buzunar și credea că mă impresionează. Cu siguranță nu o să uit cererea asta atipică.

M-a marcat momentul ăsta. L-am refuzat atunci. A doua oară mi-a pus inelul într-un ambalaj de bomboană. Era să îl arunc. A treia oară mi-a pus inelul într-un shot de tequila, era să îl înghit. Atunci am zis DA și gata, că am zis că mă omoară. Nunta a fost superbă, mai mult de atât nu se putea pentru mine.", a declarat Eliza Natanticu, la WOWnews.

