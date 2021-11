Cum o răsfață mama lui Cătălin Cazacu pe Ramona Olaru. Asistenta TV are o relație bună cu ”soacra” ei

In articol:

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu sunt împreună de luni bune, deși la început au negat relația amoroasă spunând că sunt doar prieteni. Cunoscuta asistentă de televiziune și prezentatorul TV se înțeleg de minune, așa cum se poate observa și-n mediul online, și par de nedespărțit. Se pare că și soacra o iubește mult pe Ramona, căci o răsfață de mama focului! Frumoasa blondină a primit de la mama iubitului ei tot felul de

bunătăți, pe care le-a împărțit și cu o prietenă de-a ei.

Lucrurile merg foarte bine între cei doi îndrăgostiți și relația cu soacra chiar este una importantă. Mama lui Cătălin pare că o îndrăgește mult pe actuala parteneră de viață a fiului ei.

Dovada că sunt pregătiți să facă pasul cel mare

Invitat în cadrul unei emisiuni TV, Cătălin a dezvăluit care este relația dintre iubita și mama lui. Acesta a recunoscut că e un sentiment ciudat, fiind un libertin toată viața, ca acum să aibă o relație serioasă, iar mama lui să se intereseze de

mersul lucrurilor.

" Mă sună mama să mă întrebe ce fac eu și iubita. Pentru ea e ciudat, pentru că m-a știut toată viața frunză-n vânt.(...) Ramona, te pup și te iubesc!", a spus Cătălin Cazacu.

Cătălin Cazacu vorbește foarte frumos despre partenera lui de viață, dovadă că povestea lor de iubire este reală. În cadrul unui alt interviu, Cătălin Cazacu a povestit despre parcursul relației lor și cum s-a întâmplat ca ei să ajungă să formeze un cuplu.

" Când cunoști un om prin baza unei prietenii, mai devreme sau mai târziu, îți place sau nu de el. Am ajuns să ne apropiem, mai ales că în ultima perioadă am fost singuri amândoi. Petrecând timp împreună, am ajuns să ne apropiem. N-a fost o chestie gândită, s-a întâmplat", a spus Cătălin.