Cum o va chema pe nepoțica lui Mădălin Voicu. Familia a ales un nume nemaiauzit printre români: "Este extrem de rar, am visat acest nume"

In articol:

Ioana, fiica lui Mădălin Voicu, este în culmea fericirii de când a aflat că va deveni mamă. Cunoscuta jurnalistă a anunțat în urmă cu puțin timp că urmează să aibă o fetiță. Și pentru că mai are doar 3 luni până când își va strânge bebelușul în brațe, prezentatoarea nu s-a ferit să dezvăluie nici numele micuței, care este unul cu

totul special.

Citeste si: A murit mama lui Mădălin Voicu! Povestea de viață a Magdalenei Voicu, născută în familia Cantacuzino

Ioana Voicu, mamă de fată

Ioana Voicu și-a luat prin surprindere fanii atunci când a dat marea veste, legată de sarcină. Potrivit unica.ro, prezentatoarea TV formează un cuplu de mai mult timp cu Alex Fenechiu, fiul fostului ministru al Transporturilor, Relu Fenechiu, însă a încercat să-și țină viața privată departe de ochii presei.

Ioana Voicu, fiica lui Mădălin Voicu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, e vorba despre Camelia Mitoșeru...- bzi.ro

Fiica lui Mădălin Voicu a mărturisit că nici anunțul despre sarcină nu a vrut să-l facă imediat ce a aflat, căci s-a confruntat cu anumite probleme de sănătate și s-a temut pentru siguranța bebelușului: "A fost o sarcină cu mici urcușuri și coborâșuri… De-asta sunt puțin mai atentă. A fost puțin mai greu în primele 4 luni. De-asta am și făcut anunțul acum, pentru că nu am vrut să-l fac până nu eram eu psihic ok. Nu a fost ceva foarte rău, dar deja sentimentele sunt profunde de când rămâi însărcinată și ești mai grijulie față de copil, nu de propria persoană. Am avut niște sperieturi.", a declarat Ioana Voicu, în cadrul unei emisiuni TV.

Cum se va numi fetița Ioanei Voicu?

Ioana Voicu a dezvăluit că și-a dorit întotdeauna să fie mamă de fetiță. Jurnalista a povestit că în urmă cu 3 ani chiar a visat prenumele "Annora", iar de atunci a hotărât că așa își va numi fiica, în cazul în care va avea una.

Citeste si: Mădălin Voicu s-a plâns că a rămas sărac! Cum arată de fapt ”palatul” din București în care locuiește politicianul! Vila este clădire de patrimoniu! EXCLUSIV

"Annora" are și o semnificație aparte, căci este o versiune a englezilor, folosită pentru a reda însemnătatea termenului de "onoare", provenit din limba latină: "Iese taur, ca mine. Nici dacă îmi programam nu ieșea atât de bine. Iese undeva până la jumătatea lui mai. Este fetiță! O va chema Annora. Am visat acest nume acum vreo trei ani de zile. Mi-a plăcut foarte mult. Am căutat să văd dacă există măcar, când m-am trezit. Am zis că, dacă o să am o fetiță, așa o va chema.", a mai spus Ioana Voicu, în cadrul aceleiași emisiuni TV.

Distribuie pe: