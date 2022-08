Cum petreceau românii ziua de 23 august în timpul comunismului. Vezi semnificația majoră în istoria țării noastre

In articol:

Ziua de 23 august este o zi foarte importantă din punct de vedere istoric. Iată ce s-a întâmplat atunci și de ce petreceau românii această dată în timpul comunismului!

Ce semnificație are ziua de 23 august în istoria țării noastre

Ziua de 23 august are o mare rezonanță istorică, deoarece la această dată s-au petrecut mai multe evenimente importante. Astfel, pe 23 august s-a reușit scoaterea României dintr-o alianță dezavantajoasă și tot pe 23 august România a trădat o alianță cu care intrase în război. În plus, ziua de 23 august a reprezentat Ziua Națională pentru câteva decenii bune. În prezent, la această dată are loc comemorarea victimelor fascismului și comunismului.

Mai exact, în timpul Celui De-al Doilea Război Mondial, la data de 23 august 1944, țara noastră a întors armele împotriva Germaniei hitleriste și a aliaților săi și s-a alăturat Coaliției Națiunilor Unite în lupta împotriva puterilor Axei.

Armata sovietică se afla deja în nordul Moldovei încă din luna martie, așa că Regele Mihai și-a dat acordul pentru înlăturarea forțată a mareșalului Antonescu, în caz că va refuza să semneze armistițiul cu Națiunile Unite. Și așa s-a și întâmplat. Însă, la câțiva ani, din pricina unui complot, Regele Mihai I a fost obligat să abdice și să părăsească țara.

Atunci a început sovietizarea României, iar liderii comuniști au decis ca ziua de 23 august să rămână Zi Națională. Românii au sărbătorit Ziua Națională a României pe 23 august din 1948 și până la 1990, când a fost desemnată Zi Națională data de 1 decembrie.

Cum petreceau românii ziua de 23 august în timpul comunismului

Românii au sărbătorit Ziua Națională a României în timpul comunismului la data de 23 august. Atunci, șoimii patriei, pionierii și muncitorii defilau în cinstea partidului și a conducătorului idolatrizat. Totodată, conform playtech.ro, oamenii erau luați din fabrici, împărțiți în formații și instruiți pentru paradă. Se spune că întreaga zi, în toate orașele din România, oamenii cântau cântece patriotice care îl preaslăveau pe Nicolae Ceaușescu, dar și pe soția lui, Elena Ceaușescu.

Astfel, ziua de 23 august era despre parade uriașe, materiale propagandiste, marșuri militare, cântece și spectacole omagiale. Situația face ca ziua în care România a întors armele împotriva Germaniei naziste și s-a alăturat Națiunilor Unite, să devină o zi de omagiere a conducătorului Nicolae Ceaușescu. Tot de Ziua Națională a țării, după lungi pregătiri de luni de zile și reprezentații scenice cu manifestări omagiale gigantice, oamenii ieșeau la mici și bere. Pe data de 23 august, la fiecare colț de stradă răsuna: „Stima noastră și mândria, Ceaușescu, România!” sau „Partidul, Ceaușescu, România”, dar și multe alte lozinci asemănătoare.

