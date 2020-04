Ordonanțele militare date de autorități în ultima perioadă au și câteva prevederi legate de minori.

Minorii cu vârsta sub 16 ani trebuie să se deplaseze sub supravegherea sau încuviințarea unui printe sau a tutorelui legal. În contextul epidemiei de coronavirus, există “recomandarea” de limitare la minimum a acestor deplasări. Dacă totusi, trebuie să vă deplasați în afara locuinței, trebuie completată Declaraţia pe propria răspundere. Însă, în cazul minorilor sub 16 ani, Declarația trebuie completată și semnată de unul dintre părinți sau de tutorele legal.

completează și semnează singuri Declarația. De asemenea, minorii, daca dețin Carte de Identitate, vor avea asupra lor și acest document.

În toate situațiile, trebuie respectate condițiile individuale de deplasare și interdicția de a participa la activități fizice colective.

Ce se întâmplă cu minorii ai căror părinți sunt divorțați

Pentru situația în care părinții sunt divorțati, deplasarea părintelui pentru exercitarea dreptului de vizitare a copilului aflat în întreținerea celuilalt părinte nu este prevăzută ca excepție în textul Ordonanței Militare nr. 3, dar autoritățile au precizat că pot fi exercitate drepturile stipulate prin hotărârea notarială sau judecătorească de divorț privind drepturile parentale. Mai exact, copilul minor poate fi preluat la domiciliu de părintele care nu îl are în întreținere, în perioada stabilită în hotărârea de divorț, iar părintele care îl va prelua va completa atât o Declarație pe numele său cât și Declarație pe numele copilului.

Ce înseamnă, conform ordonanțelor militare, deplasările scurte

Deplasările scurte, în apropierea locuinței, gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice, ele trebuie realizate în jurul domiciliului/ gospodăriei, casei, blocului și nu în parcuri, locuri de joacă, terenuri de sport.