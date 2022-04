Cum poti deveni un frizer profesionist si care sunt provocarile acestui job

In articol:

Daca ai lucrat deja ani de zile intr-un domeniu care nu-ti place si vrei sa te reorientezi profesional spre meseria de frizer, poate ca acum e momentul sa o faci.

Cat de profitabil este un asemenea job?

O asemenea activitate necesita creativitate si indemanare insa iti poate aduce beneficii pe masura. Iata ce trebuie sa stii despre asta!

Indiferent de modul in care se imbraca un barbat, stilul acestuia trebuie intotdeauna completat de o tunsoare care sa-l reprezinte. Nevoia de servicii prestate de frizeri este una veche, iar majoritatea clientilor revin la cei care le indeplinesc asteptarile.

Asadar, daca esti dispus sa depui efort si iti place sa socializezi, ai suficiente motive pentru a porni pe acest traseu. Prima abilitate pe care ti-o vei dezvolta va fi dexteritatea, deoarece aceasta este legata de tehnicile de baza si nu poti obtine tunsoarea dorita fara sa intelegi modul corect in care se realizeaza ea. Pasiunea si talentul sunt si ele criterii importante, in special atunci cand iti doresti sa atragi oameni pretentiosi si care sunt dispusi sa plateasca mai mult pentru un rezultat ireprosabil.

Cert este ca meseria de frizer implica un efort constant, deoarece trebuie sa stai in picioare si sa-ti folosesti mainile tot timpul. Pe de alta parte, atmosfera dintr-o frizerie este una plina de viata si te va ajuta sa te simti apreciat. Desi initial s-ar putea sa-ti fie greu sa formezi o baza de clienti, de indata ce se intampla acest lucru vei avea un venit stabil.

Cum te pregatesti sa devii frizer?

Initial vei avea nevoie de un curs de formare in domeniu. In cadrul acestuia vei invata sistematic regulile fiecarei tunsori si o sa intelegi cum sa eviti greselile de incepator. Un asemenea program poate dura cateva saptamani si cuprinde atat teorie, cat si practica pe modele sau persoane reale.

Este necesar sa alegi cu atentie centrul de formare fiindca nu toate sunt autorizate. Asadar, verifica daca cursul pe care doresti sa-l faci este aprobat de Autoritatea Nationala pentru Calificari. In felul acesta, ai garantia faptului ca certificarea ta este recunoscuta in tara si peste hotare.

Dupa absolvirea cursului, cauta un salon care angajeaza ucenici. Banii pe care-i castigi la inceput nu vor fi foarte multi, dar o sa inveti de la cineva cu experienta si vei evolua pe masura ce trece timpul. Daca situatia financiara nu iti permite in prezent sa te inscrii la un curs de formare profesionala, apeleaza la credite nebancare IFN.

In continuare, pentru a putea progresa mai rapid, acorda atentie detaliilor si incearca sa creezi o impresie buna tuturor clientilor. La inceput s-ar putea sa lucrezi mai incet, dar in timp iti vei forma mana si o sa te poti ocupa de fiecare persoana rapid. Timpul este un aspect pe care trebuie sa-l iei in considerare, iar cozile si intarzierile la programari vor fi evitate pe cat de mult posibil daca iei in calcul si acest factor.

Pentru a primi recomandari, ai nevoie de abilitati de comunicare. Ai putea fi tentat sa oferi unui client un stil care crezi ca i se potriveste insa cei mai multi stiu deja ce vor si trebuie sa-i intrebi de la inceput despre asta. Atat timp cat intelegi ce isi doresc oamenii si porti discutii placute, vei reusi sa te faci remarcat si munca ta va fi mai usoara.

La ce sa te astepti pe termen lung?

Dupa primii ani, daca muncesti cu seriozitate, poti sa ai o clientela care sa-ti asigure un venit constant si o abilitate pe care o vei folosi toata viata. Abordarea stilurilor tine inclusiv de imaginatie si de experienta, iar asta te va ajuta atunci cand un client nu stie exact ce vrea.

Dar pentru asta e necesar sa investesti in echipamente si produse de ingrijire de calitate. Ai nevoie de o foarfeca de tuns cu varful ascutit si de una pentru filat. Investeste totodata intr-o masina de tuns profesionala, pentru ca asa vei fi sigur de calitate si vei avea parte de o rezistenta indelungata. Modelele clipper cu fir prezinta mai multe trepte, avand lamele fabricate din otel. Pentru contur vei avea nevoie de un trimmer cu baterii, acesta fiind mai eficient decat o lama. Alaturi de uscator si placa de par, mai ai nevoie de sampoane, geluri si fixative profesionale.

Meseria de frizer te ajuta sa ai o situatie financiara mai mult decat decenta pe termen lung, in special daca te axezi pe clientii de calitate. Pe langa banii proveniti din salariu, vor mai exista cu siguranta si proiecte personale, precum si posibilitatea de a avansa in timp.