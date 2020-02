1. Alege tipul de folie potrivit

Poate ti-ai dorit de mult un birou care sa se potriveasca stilului clasic, ori unul cat mai colorat, care sa-ti ofere o stare de bine. Iata cum poti obtine acum acest lucru, cu ajutorul autocolantelor, punand in aplicare aceste sfaturi simple.

Pentru inceput, trebuie sa alegi materialul potrivit pentru biroul tau. Ai mai multe optiuni. De exemplu, pentru o suprafata din sticla foloseste autocolante pentru geamuri. Mai mult, exista numeroase tipuri de folii autocolante, unele au o elasticitate cu totul deosebita, pentru a facilita aplicarea, in timp ce altele sunt mai groase si asigura o protectie ridicata. Citeste cu atentie caracteristicile fiecarui produs si alege un autocolant potrivit pentru suprafata biroului tau.

2. Tine cont de culoare

Cu siguranta iti doresti un birou spectaculos, dar oare culoarea aleasa este adecvata spatiului in care petreci atat de multe ore? Specialistii ne atentioneaza ca nuantele sunt foarte importante pentru o piesa de mobilier cum este biroul. Culorile potrivite ajuta la armonizarea energiilor, elimina stresul, cresc capacitatea de concentrare si productivitatea. Albastrul este o alegere potrivita pentru birou, mai ales daca ai nevoie de liniste. Galbenul poate aduce un strop de energie in plus, rosul stimuleaza creativitatea, verdele mareste eficienta si ofera relaxare, iar tonurile de maro creeaza o atmosfera de lucru plancuta si stabilitate.

3. Foloseste o folie de dimensiuni mari

Este bine sa alegi un autocolant foarte mare, astfel incat sa il poti aplica dintr-o singura bucata. In acest mod, vei evita liniile inestetice sau suprapunerile care apar atunci cand utilizezi mai multe parti de folie si poti totodata sa acoperi si marginile biroului.

4. Curata cu atentie suprafata biroului

Autocolantul se poate lipi pe orice suprafata neteda sau lucioasa, dar daca blatul nu este perfect curat, nu vei obtine un rezultat deosebit. Prin urmare, indeparteaza orice murdarie de pe birou cu apa si detergent, apoi usuca bine masa de lucru. La final, poti sterge suprafata cu alcool, ca sa te asiguri ca nu mai sunt impuritati. In cazul in care este vorba de o suprafata poroasa, ia in considerare tratarea acesteia cu un grund special.

5. Realizeaza corect masuratorile

Trebuie sa masori cu atentie biroul inainte de a taia folia autocolanta. Lasa 2-3 cm in plus fata de dimensiunile dorite, dupa ce te-ai asigurat ca ai luat in calcul si marginile, pentru ca te va ajuta la aplicare. Partea cu adeziv a autocolantului este protejata de un liner, care de cele mai multe ori se prezinta sub forma unei hartii gradate, ca sa poti marca mai usor dimensiunile si forma la care se taie folia. Chiar daca ai la dispozitie un autocolant mare, nu incerca sa-l aplici gandindu-te ca vei taia apoi surplusul, pentru ca s-ar putea sa nu-ti placa rezultatul.

6. Pulverizeaza apa pe suprafata de lipit

In cazul in care iti faci griji ca nu vei putea lipi corect autocolantul, pentru o prindere mai buna poti pulveriza putina apa pe suprafata de lipit. Lichidul va dilua foarte putin adezivul foliei si va face aplicare mult mai usoara.

7. Ai grija sa nu ramana aer sub folie

Autocolantul face bule de aer, insa acestea se pot indeparta usor, cu ajutorul unei raclete. Pune folia pe margine, pe dedesubtul biroului, apoi cu o mana trage treptat de liner si cu cealalta racleteaza autocolantul, pornind intotdeauna din partea deja aplicata. Tine racleta la un unghi de 45 de grade si foloseste-o din centru spre margini. Nu dezlipi tot autocolantul dintr-o data, ci progresiv, pana ajungi la capatul celalalt al biroului. In acest fel nu se vor crea bule de aer sau cute, iar folia va avea un aspect placut.

Utilizarea foliei autocolante te ajuta sa obtii rezultate incredibile pentru biroul tau, indiferent daca ai nevoie sa acoperi petele si zgarieturile sau vrei sa-i oferi un aspect nou. Nu uita ca aceasta piesa de mobilier este importanta pentru oricine isi doreste sa munceasca eficient, de aceea merita sa fie personalizata si decorata dupa bunul plac.