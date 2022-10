Cum putem curata bijuteriile din argint acasa?

In articol:

Uneori ne putem atasa de bijuteriile pe care le purtam si ne este destul de greu sa renuntam la ele atunci cand se deterioreaza si cand se innegresc.

Protejeaza-ti bijuteriile din argint

Insa, in cazul bijuteriilor din argint exista cateva solutii de curatare pe care le poti aplica acasa, si care pot reda stralucirea de altadata a fiecarui accesoriu. Daca vrei sa te bucuri de bijuteriile tale din argint pentru o perioada cat mai lunga de timp, iata cateva trucuri la care poti apela pentru a le curata corespunzator.

Daca porti adesea bijuterii din argint, ar trebui sa inveti cum sa le protejezi, astfel incat sa previi oxidarea acestora. Ar fi indicat sa eviti purtarea lor atunci cand te afli in zone cu umiditate ridicata, cum ar fi intr-un jacuzzi, la piscina sau la sauna. Acelasi lucru este valabil si atunci cand te afli la mare, pentru ca apa sarata poate sa deterioreze calitatea argintului. De asemenea, ar trebui sa iti pui deoparte bijuteriile din argint atunci cand te afli la sala sau cand practici un sport in aer liber.

In cazul in care porti inele din argint, ar trebui sa le dai jos atunci cand te afli in bucatarie si gatesti, sau atunci cand te ocupi de alte treburi casnice. Poti lua in considerare purtarea unor manusi de cauciuc, astfel incat sa protejezi inelele si bratarile din argint.

Sterge-le dupa fiecare purtare

Intretinerea bijuteriilor din argint este extrem de importanta, asa ca dupa fiecare purtare ar fi indicat sa stergi accesoriile cu un material moale, fie ca este vorba de inele, cercei, bratari sau coliere.

Spre exemplu, poti curata o bratara de argint Pandora , cu o laveta moale, pentru a indeparta depunerile de grasime, care se pot transforma in timp in pete galbui sau negre.

In plus, lustruirea are un rol esential in pastrarea stralucirii argintului, iar un exemplu concret sunt chiar familiile de nobili din perioada medievala, care puneau mare accent pe lustruirea argintariilor de la palat.

Dupa purtare, bijuteriile din argint ar trebui sa fie pastrate in cutiile lor originale, sau depozitate intr-o caseta speciala de bijuterii, pentru a evita pierderea sau deteriorarea acestora.

Foloseste pasta de dinti

Bijuteriile tale din argint s-au innegrit? Poti apela rapid la un truc eficient, pentru a le curata si pentru a le face sa straluceasca din nou. Foloseste putina pasta de dinti si o periuta, cu ajutorul carora sa cureti bijuteriile din argint. Insa, inainte de a aplica pasta de dinti, ar fi indicat ca bijuteriile sa fie lasate un sfert de ora intr-un vas cu apa calda. Dupa ce stratul exterior va fi inmuiat, iti va fi mult mai usor sa cureti zonele oxidate cu pasta de dinti.

Incearca bicarbonatul de sodiu

O alta varianta de a curata bijuteriile din argint este folosirea bicarbonatului de sodiu, care este o practica ecologica, pentru ca nu polueaza mediul. Desi este folosit adesea in bucatarie, bicarbonatul poate fi utilizat si pentru curatarea obiectelor din argint. Aceasta solutie poate patrunde mult mai adanc in stratul de argint, iar astfel poate indeparta mult mai eficient toate petele.

Pentru ca solutia sa dea roade este recomandat sa amesteci praful de bicarbonat cu cateva picaturi de apa calda, sau chiar si cu o lingurita de otet. Apoi, poti aplica solutia obtinuta pe suprafata bijuteriilor din argint, cu ajutorul unei periute de dinti.

Foloseste sucul de lamaie si uleiul de masline

Cu siguranta ai mai folosit pana acum suc de lamaie si ulei de masline pentru a prepara dressingul salatelor de vara. Insa, acum poti sa folosesti aceleasi ingrediente pentru a curata bijuteriile din argint care au oxidat. Amesteca sucul stors de la o lamaie cu putin ulei de masline, iar apoi aplica solutia obtinuta pe suprafata bijuteriilor pe care vrei sa le cureti. In cazul in care petele nu dispar, poti sa insisti cu o laveta moale, pana cand bijuteriile vor straluci din nou.

Asadar, daca bijuteriile tale din argint si-au schimbat culoarea, nu trebuie sa renunti la ele. Apeleaza la diverse trucuri si curata fiecare accesoriu din argint, pana cand acesta isi va redobandi stralucirea.