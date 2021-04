Cum puteți dona pentru cazurile înscrise la Asociația umanitară Speranță pentru România

Când vă plângeți de nefericire și neîmplinire, priviți cazurile celor care duc grija zilei de mâine. Care nu au unde dormi, ce mânca sau se luptă să trăiască. Sute de cazuri umanitare luate în evidența Asociației Speranță pentru România șochează și stârnesc compasiune imediată. Oricine poate ajuta, chiar și cu un minim de efort și fără să plătească, concret, cu bani cash. Iată cum puteți dona!

Speranță pentru România sau asociația care se luptă pentru binele umanității

O veste bună este că în ultimul an românii au donat triplu față de anul precedent. O contribuție poate fi și faptul că toate cazurile înscrise la www.sperantapentruromania.ro sunt aduse în fața publicului cu mai mare ușurință, iar asociația în cauză deține și o platformă online de donații. Cum puteți ajuta? Donând direct în pagina oficială a asociației. Dar aceasta nu este singura metodă.

Donează 3,5% din impozitul pe venit- este metoda prin care orice persoană angajată sau care obține venituri înregistrate și supuse impozitării poate completa formularul specific pe care îl va depune la ANAF, personal sau trimis prin poșta electronică. Nu costă absolut nimic, fiind vorba despre impozitul aplicat veniturilor, impozit anual care ajunge la stat și prin redirecționarea acestuia poate fi un ajutor pentru o cauză nobilă.

Directioneaza 20% din impozitul pe profit- se adresează celor care dețin o firmă și vor încheia un contract de sponsorizare cu asociația umanitară. Cheltuielile sunt deductibile. Din nou, vorbim despre un impozit anual ce ar urma să ajungă la stat și prin exprimarea preferinței că acest procent să fie redirecționat către o cauză umanitară nu veți plăti nimic în plus.

Donațiile sunt tot mai multe, dar și cazurile sunt pe măsură

O analiză a ultimei perioade de timp a celor de la Speranță pentru România arată că românii sunt tot mai activi în ceea ce privește ajutorul oferit cazurilor umanitare. O confirmă și cifrele. 275 de cazuri acum active, peste 200.000 de persoane ce au donat, peste 4.700.000 de euro strânși prin platformă și alți peste 400.000 de euro prin campaniile de SMS.

Donațiile se ridică la o medie de 6000 de euro pe zi și totuși nu este de ajuns.

Sunt sute de cazuri de copii, bătrâni sau adulți cu probleme de sănătate, care se luptă cu foametea, cu sărăcia. Sunt sute de cazuri încă neștiute, cu care unii ajung la asociație. Este deci o luptă continuă pentru a găsi oameni binevoitori să îi ajute și pe cei mai puțini fericiți de viață să aibă minimul necesar sau sănătate deplină pentru a trăi liniștiți.

Cine este Speranță pentru România

Asociația umanitară Speranță pentru România are deja 11 ani de activitate. A început ca voluntariat, din compasiune pentru nefericirea unora. Cu cazurile sunt tot mai multe an de an, a luat naștere această

asociație, în prezent extinsă la 5 angajați, 4 voluntari și un colaborator. Au în vedere zeci de cazuri grave de copii sau adulți în principal bolnavi de cancer sau leucemie ori alte boli grave.

Cei interesați să doneze o pot face online oricând, acolo unde vor găsi și informații detaliate despre toate cazurile umanitare în desfășurare. Să facem bine este scopul uman în viață. Și tu poți să faci asta, cu un mic efort.

Contact:

Com. Sepreus, județ Arad, număr 19

0744.669.965

[email protected]