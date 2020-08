Ana Maria Lintaru pozeaza in ipostaze fierbinti

Extrem de discretă cu viața personală, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei” a decis, de curând, să dea lucrurile pe față și, în ciuda pasiunii declarate pentru diverse vedete, fie J Baldvin, fie Tom Hardy sau Maluma, zilele trecute a dat cărțile pe față.

Blondă, frumoasă și naturală din cap până-n picioare, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei” este mai mult decât evazivă când vine vorba de relații. Asta însă, până de curând, frumoasa fostă concurentă prezentând, în fapt, bărbatul pe care îl răsfață, în intimitate.

O ieșire la piscină alături de alte bombe sexy de la ”Puterea Dragostei” – Roxana Buzoiu și Simona – a fost suficientă pentru a o face pe Ana Maria Lintaru să uite de felul ei de a fi – adică extrem de discretă când vine vorba de bărbați – și, pe lângă că și-a prezentat iubitul a făcut câteva lucruri care nu o caracterizează defel.

Ana Maria Lintaru se lauda cu un decolteu de invidiat

Astfel, într-o formă de zile mari, focoasa Ana Maria Lintaru l-a arătat pe bărbatul care i se odihnește la sân. Și, culmea, pe care frumoasa blondină îl răsfață, în particular, cei doi dovedind tuturor că sunt mai mult decât intimi. Mai mult decât atât, Ana Maria Lintaru a făcut un gest care nu o caracterizează, arătând tuturor cât poate fi de senzuală când vine vorba de a se expune într-un costum de baie, la piscină. Așa că, purtând o ținută care o avantaja la maximum, Ana Maria Lintaru a recreat o scenă celebră din Baywatch, cu succes, expunându-și formele perfecte.

Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei”, like-uri de la J Balvin

”Hai să vă spun ceva, sincer. Eu, când vine vorba de bărbați, am anumite obsesii. Acum câțiva ani, obsesia mea era Enrique Iglesias. Am mers la concert singură, nu mi-am luat prietenele, că poate... poate. Acum, de când l-am descoperit pe Tom Hardy, el este preferatul. Eu așa mă și prezint când vine cineva la discuții. Sunt deja soția lui Tom Hardy...

Bine, asta visez eu, evident că nu e așa... Dar să visezi nu e interzis. E adevărat, în visurile mele mai calc și strâmb, că îmi place și J Balvin, i-am trimis și câteva mesaje, nu mi-a raspuns la ele, dar a dat cu seen. Și Maluma, aștept să văd, poate el răspunde”, ne-a explicat, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei”. Iar de curând, Ana Maria Lintaru a avu o supriză de proporții. ”Da, mi-a dat like. J Balvin mi-a dat mie like la poză...”, a spus, jubilând de fericire, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei”.