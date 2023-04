Cum reacționat Mioara Roman în momentul în care și-a dat seama că Oana și Marius Elisei s-au despărțit! A încercat să-i ascundă asta, dar a descoperit singură: „A fost prima care a observat, are ochi de vultur”

In articol:

Vestea că Oana Roman și Marius Elisei și-au spus ”Adio” a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că cei doi erau îndrăgiți și apreciați de multe persoane. Totuși, abia recent, vedeta a vorbit despre reacția pe care a avut-o mama sa, atunci când femeia și-a dat seama că fiica ei și Marius nu mai formează un cuplu.

În acest sens, Oana și-a deschis sufletul în cadrul podcast-ului lui Jorge și a spus că Mioara Roman a fost prima persoană care a observat că fiica ei nu mai poartă verigheta. Totodată, fiica lui Petre Roman a ținut să mai precizeze că mama ei i-a pus câteva întrebări pentru a afla ce s-a întâmplat, însă aceasta nu a dorit să-i influențeze în niciun fel deciziile.

„A fost prima care a observat, are ochi de vultur. Stăteam la masă cu ea și mi-a zis <<Da tu de ce nu porți verigheta? Ai dat jos verigheta? Ce s-a întâmplat?>>. Dar mama este acel gen de om și de mamă care niciodată nu s-a băgat. Întotdeauna m-a lăsat să-mi iau propriile decizii, fără să se implice și așa e corect, nu s-a băgat niciodată. Dacă eu m-am dus la ea să-i cer un sfat, mi-a răspuns, dar niciodată nu mi-a spus dacă ăla e bun sau nu. Mi-a zis dacă tu ești fericită și ești bine, eu sunt fericită pentru tine. Nici tata nu s-a băgat. Așa m-au crescut și așa au fost crescuți la rândul lor.”, a dezvăluit Oana Roman, în cadrul podcast-ului lui Jorge.

Declarațiile recente ale Oanei Roman, despre Marius Elisei

Deși s-au despărțit cu scandal, Oana Roman a făcut o serie de declarații neașteptate, despre fostul ei partener, Marius Elisei.

Vedeta a mărturisit că-l va iubi toată viața pe cel cu care a format un cuplu timp de 10 ani, mai ales că este tatăl copilului ei și amândoi trebuie să aibă o relație bună, pentru creșterea și educația fetiței lor, Isabela.

„O să-l iubesc toată viața! Pentru că este tatăl copilului meu. Și am să-l iubesc și am să-l respect toată viața. Îl iubesc în sensul în care am trăit 10 ani împreună. Nu pot să-l urăsc sub nicio formă. Am trăit 10 ani împreună. Avem un copil împreună. Eu am niște sentimente frumoase față de el. Pentru că eu așa consider că e normal”, a spus Oana Roman, în podcast-ul lui Jorge.

