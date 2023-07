Cum reușește Alexandra Stan să aibă o siluetă de invidiat!? Ce regim drastic ține și de ce nu îl recomandă nimănui: „Nu este sănătos, nu îndemn pe nimeni să facă asta”

In articol:

Chiar dacă Alexandra Stan s-a declarat de mai multe ori fiind o gurmandă și nu este o fană a dietelor, artista are o formă fizică de invidiat. De curând, cântăreața s-a întors din vacanță cu câteva kilograme în plus și a povestit cum reușește să scape de ele.

Cum reușește Alexandra Stan să se mențină în formă?

Alexandra Stan se numără printre cele mai cunoscute cântărețe de la noi din țară, iar pe lângă talent, artista are și o siluetă de invidiat. În repetate rânduri, ea a declarat că nu este o fană a dietelor și nici a antrenamentelor în sălile de fitness, dar are totuși secretele ei pentru a se menține.

De curând, Alexandra s-a întors dintr-un sejur unde s-a bucurat de deliciile culinare, iar acum a apelat la o soluție drastică pentru a scăpa de kilogramele acumulate. Acest ritual îl adoptă și când are de filmat vreun videoclip, chiar dacă știe că nu are efecte așa bune asupra sănătății.

„Când am fost în Canare chiar am mâncat mult și mă îngrășasem așa la mâini, la picioare. De când am revenit în țară am avut vreo două zile în care am mâncat super puțin, adică aseară am mâncat o salată, doar o salată, iar astăzi nu am mâncat nimic. Nu mai fac rău când îmi este foame. M-am obișnuit.

Eu pot să mă motivez. Dacă știu că am treabă, am de filmat sau ceva, vreo 3-4 zile nu mănânc. Țin fasting și mănânc foarte puțin. Nu este sănătos, nu îndemn pe nimeni să facă asta, dar ca să dau surplusul ăla, supun corpul la un stres mai mare și apoi treptat încep și introduc așa o masă, două. Dar tot țin fasting, adică fastingul este lege la mine. Lege', a spus artista, potrivit ego.ro.

Alexandra Stan are acasă și un „copil”

Alexandra a povestit că atunci când pleacă în vacanță își lasă „copilul”, pe Miau, la um hotel de animale pe care îl deține una dintre prietenele ei. Vedeta ar fi vrut să adopte mai multe animale, însă asta implică o mare responsabilitate, iar ele nu se adaptează atât de ușor.

„Am venit obosită din vacanță, dar m-am dus acasă, am stat frumos la mine în apartamentul meu. Acolo mă relaxez eu cel mai mult. Acolo mă așteaptă și pisica mea, Miau. E ca și copilul meu. Când plec câteva zile, dacă plec o săptămână, o las la un hotel. Am două prietene aici în București care au un hotel de animale și sunt vecine cu mine așa că o duc frumos la ele. Dar când plec o zi, două, o las acasă că nu face nimic. O las în apartament.

Mi-a fost greu să mă opresc din a mai adopta, dar am fost cumva obligată să fac asta pentru că mi-am dat seama că un animal este o responsabilitate și nu ai ce să faci. Adică trebuie să ai foarte mare grijă de un animal. Tu zici că adopți și că este ok dacă sunt mai mulți. Dar nu este chiar așa. Ele suferă, nu se adaptează așa repede cu oricine, au personalitate, nu mănâncă orice. E greu. Așa că am zis că mai bine unul și bun', a adăugat aceasta.