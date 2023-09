Cum reușește Dan Bittman să se mențină în formă la 61 de ani! Solistrul trupei Holograf are câteva trucuri la care apelează întotdeauna: „Am văzut că la mine a dat rezultate”

In articol:

Dan Bittman este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din țara noastră. De-a lungul timpului, cântărețul a reușit să-și construiască o carieră de succes în industria muzicală, alături de trupa Holograf.

De asemenea, a cochetat și cu lumea televiziunii, fiind întotdeauna apreciată pentru talentul și carisma de care a dat dovadă.

În ciuda faptului că a ajuns la vârsta de 61 de ani, se pare că trecerea anilor nu l-a afectat. Recent, artistul a mărturisit cum reușește să se mențină în formă, dar și la ce trucuri apelează pentru a-și menține silueta.

Cum reușește Dan Bittman să se mențină în formă?

Dan Bittman nu are niciun secret pentru a se menține în formă și recunoaște că nu a apelat până acum la intervenții chirurgicale sau alte trucuri. Se pare că este întotdeauna atent la ceea ce mănâncă și are o dietă echilibrată, Ba mai mult decât, preferă să ia masa doar după ora 14:00 și neapărat până în ora 22:00. Se pare că acest truc, alături de sport, a dat rezultate pentru solistul trupei Holograf, tocmai de aceea a reușit să scape și de kilogramele nedorite.

„De câteva luni încoace, și am văzut că la mine a dat rezultate, mănânc după ora 14:00. Sar peste masa de dimineață, mănânc între 14.00 și 22.00, să zic, dar pot să mănânc orice. Și pur și simplu am slăbit fără ca să fac niciun efort. Da, sunt ok cu mine, adică mă simt foarte bine așa. Mișcare. Mai mult mers de jur-împrejurul Herăstrăului. Da, am făcut sală, puțină sală, dar acum de câteva luni am lăsat-o(...)

Niciun secret. Pur și simplu e fericirea de a trăi, de a fi, de a cânta. Serios, nu am un secret, nu am de astea… nu-mi fac buze, nu-mi fac la ochi.", a mărturisit Dan Bittman pentru Ciao.ro.

Cum și-a petrecut Dan Bittman vacanța de vară?

Din păcate, Dana Bittman nu a avut parte de foarte multă distracție în această vară. Chiar dacă nu a apucat să petreacă foarte mult timp într-un concediu, pentru a-și încărca bateriile, a făcut totuși mici escapade la munte, dar și la mare, acolo unde fiul său a fost în cantomanent.

Întotdeauna glumeț și cu umorul la purtător, Dan Bittman a mărturisit că este invidios pe colegul său, Edy, care a avut ceva mai mult noroc din acest punct de vedere.

„N-am prea avut vacanță așa cum mi-aș fi dorit eu. Edy, colegul meu a avut, fir-ar să fie. Sunt invidios pe el. Nu știu de câte ori a fost în Skiathos, dar, în fine. Eu am fugit între București și mare, că avea fiul meu cel mic, un cantonament de volei acolo. M-am mai dus așa puțin, pe la munte, pe la mare, dar foarte puțin.

Câteva zile și fuga înapoi. Din păcate, n-am avut așa o perioadă, să zic, băi stau o săptămână sau 2 și îmi încarc bateriile, dar… merge. Incă merge. Am avut mult de lucru, e adevărat și nu știu așa s-au succes evenimentele încât nu am putut să fiu așa cum am și dorit eu.”, a mai spus artistul pentru sursa menționată anterior.