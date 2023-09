Cum reușește Gabriela Cristea să scape de kilogramele în plus?! Prezentatoarea TV apelează întotdeauna la acest truc: „Un regim echilibrat”

In articol:

Gabriela Cristea se numără printre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV din țara noastră. Fără îndoială, vedeta se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Asta pentru că de-a lungul anilor a reușit să-și construiască o carieră de succes în televiziune, având un parcurs profesional demn de invidiat.

Mai mult, pe plan personal lucrurile îi merg la fel de bine. Prezentatoarea și Tavi Clonda trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz, având împreună și două fiice de care sunt foarte mândri.

Gabriela Cristea a fost întotdeauna apreciată datorită sincerității sale. Vedeta nu se ferește niciodată să spună lucrurilor pe nume și le împărtășește întotdeauna fanilor tot ceea ce se întâmplă în viața sa. Tocmai de aceea, cu puțin timp în urmă, moderatoarea TV mărturisea că s-a îngrășat câteva kilograme în timpul vacanței, însă acum se pare că a luat o hotărâre importantă.

Gabriela Cristea a mărturisit care este dieta cu care scapă întotdeauna de kilogramele în plus

Gabriela Cristea este foarte activă pe rețelele de socializare, iar fanii săi așteaptă cu nerăbdare să afle tot ce se întâmplă în viața sa.

Bruneta este transparentă atunci când vine vorba de problemele din viața sa, motiv pentru care în urmă cu doar câteva zile, le mărturisea urmăritorilor săi că vacanța și-a spus cuvântul în ceea ce privește silueta sa.

Citește și: Gabriela Cristea, criticată dur în mediul online! Ce a putut să îi spună un internaut: „Ești babă” Vedeta nu a putut rezista și i-a dat imediat replica

Citeste si: Ai tensiune mica? Ce cauze sunt si cum trebuie sa actionezi

Citeste si: Mikaela Spielberg, fiica celebrului regizor Steven Spielberg, carieră ratată în industria pentru adulți| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

„Ne-am făcut toate poftele și atunci când ne-am dorit ceva, ne-am satisfăcut toate capriciile. Aproape 4 kilograme, dar o să le dau jos, că deja intrăm la dietă. Ce să facem. Am fost în Franța, unde am mâncat exemplar, am fost în Grecia, unde am mâncat extraordinar de bine”, spunea atunci vedeta pe rețelele sale de socializare.

Citește și: Gabriela Cristea a spus totul despre intervenția estetică de la nivelul buzelor! Care este adevărul: „Trebuie să recunosc cinstit”

Chiar și în aceste condiții, soția lui Tavi Clonda nu își face griji, întrucât are un as în mânecă. Este vorba despre dieta la care apelează întotdeauna pentru a scăpa de kilogramele nedorite. Se pare că nu este vorba de nimic complicat, ci doar de puțină disciplină pentru a adopta un stil de viața sănătos. Prezentatoarea TV are grijă la numărul de calorii pe care le consumă.

De asemenea, alege să consume 5 mese pe zi, dar nu uită nici să se hidrateze corespunzător.

Citește și: „Păi de unde să avem?” Gabriela Cristea, suma colosală pe care o plătește ca rată la bancă în fiecare lună! Prezentatoarea TV și-a cumpărat a doua mașină de lux în leasing

Citeste si: „La notar să-mi fac testamentul, am fost cu copilul meu, a fost groaznic pentru noi, mi-am cumpărat loc de veci.” Rona Hartner, prima apariție publică, după tratamentul cu citostatice!- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 6 septembrie 2023. Ce sărbătoare este miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Ce a făcut Livia după ce a apărut în ipostaze tandre alături de Spike- radioimpuls.ro

„Țin un regim echilibrat, cam 1.200 de calorii pe zi. Împărțite în 5 mese, 3 principale și două gustări. Și mă simt foarte OK, pentru că mănânc absolut orice. Cred că ăsta e ritmul pe care îl voi ține.

Pe lângă asta, beau minimum 2 litri și jumătate de apă, ceaiuri din plante și nu m-am apucat încă de sport. Pentru că nu mai am când și nu mai am nici energie, sincer.”, mărturisea Gabriela Cristea, în urmă cu ceva timp, pentru Click.ro.

Dieta la care apelează Gabriela Cristea [Sursa foto: Facebook ]