Cum reușește Roxana Nemeș să se mențină în formă, după ce a slăbit 15 kilograme. Vedeta și-a învățat bine lecția transformării: ”Nu am răbdare să mănânc”

Roxana Nemeș, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil”, nu s-a prezentat mereu în fața fanilor având silueta pe care și-o dorea, dar de câțiva ani încoace, vedeta este admirată la tot pasul pentru felul în care arată.

Trecută de pragul vârstei de 30 de ani, cântăreața spune că a ajuns în punctul în care-și cunoaște foarte bine organismul, tocmai de aceea îi este și foarte ușor să se mențină într-o

formă de zile mari.

Roxana Nemeș, mândră de felul în care arată

După o dietă strictă, dar și cu mult sport făcut și multe lichide consumate zilnic, Roxana Nemeș a reușit să dea jos mai bine de 15 kilograme și să cântărească acum în jur de 60 de kilograme, ceea ce o mulțumește.

Dorind să ofere un mic ajutor și doamnelor ori domnișoarele care se luptă cu kilogramele în plus, Roxana Nemeș spune că nu restricțiile sunt soluția pentru a etala un trup zvelt, ci mâncatul în cantități foarte

mici.

De când a slăbit, artista mărturisește că mănâncă orice, chiar și fastfood ori dulciuri, însă nu face rabat de ele. Mai mult decât atât, silueta îi este ajutată și de stilul de viață activ pe care-l are.

Agenda plină de evenimente, treburile casnice, pentru că-și construiește o vilă alături de soțul ei, și felul ei de a fi, mai agitată, toate o ajută să își cam piardă pofta de mâncare ori chiar o fac să uite să se așeze la masă.

Ceea ce nu este neapărat un lucru bun, tocmai de aceea sunt dăți în care, spune ea, mănâncă pentru a se hrăni, nu pentru a-și potoli foamea, căci această senzație nu prea există.

”Acum mănânc de toate, de 7 ani de când am slăbit. Acum mă mențin pentru că am înțeles despre ce este vorba. Organismul m-a învățat ce-mi face și ce nu-mi face bine așa că mănânc de toate, și paste și junkfood și dulciuri, dar puțin. Pofte nu am că nu-s pofticioasă. Dacă sunt agitată și stresată nu am nici răbdare să mănânc. Când am treabă nu se pune nimic. Uneori mănânc doar pentru că trebuie să mănânc”, a declarat Roxana Nemeș, notează Fanatik.