Cum reușește Tania Budi să arate impecabil la 55 de ani! Vedeta a dezvăluit toate secretele: „Viața e o joacă”

In articol:

La vârsta de 55 de ani, Tania Budi este într-o formă de zile mari și nu se sfiește să poarte ținute care mai de care mai provocatoare la evenimente. Încă din perioada tinereții, și-a obișnuit admiratorii cu aceeași siluetă trasă prin inel care o caracterizează. Pentru că nici măcar acum nu are niciun kilogram în plus, a dezvăluit care este secretul tinereții fără bătrânețe.

Tania Budi întoarce toate privirile chiar și la vârsta de 55 de ani. Cu ajutorul unei alimentații echilibrate, a sportului și a dietei nu doar alimentare, ci și spirituale, vedeta a făcut minuni în ceea ce privește aspectul ei fizic.

„E simplu când îți capeți un mod de viață din a face sport, de a mânca sănătos, dar nu mult, prin a citi, prin a vedea filme, prin a te îmbogăți și pe dinăuntru. Pentru că esteticul este băgat prea mult în seamă față de ceea ce poate sufletul nostru sau creierul. Toată lumea crede că am fost manechin, însă eu nu am fost niciodată.

La 20 de ani poți să faci ce vrei, la 30 de ani deja ar trebui să știi ce vrei, iar la 40 de ani faci bani, iar la 50 de ani te bucuri de viață. Pe toate le-aș repeta, par urâte și rele prima dată, dar viața e o joacă. Nu regret absolut nimic și nici dacă ar fi să mai trec odată prin ele n-aș sta să mă gândesc.”, a declarat Tania Budi.

Citeste si: „Urmează să oficializez relația cât de curând. M-a bulversat”. Dinu Maxer are planuri serioase cu noua iubită, la scurt timp după separarea de Deea Maxer- kanald.ro

Citeste si: S-a dezlănțuit iadul într-o regiune din Rusia- stirileprotv.ro

Citește și: Dan Bittman vorbește despre separarea de mama copiilor săi, după 25 de ani de relație: „Ne-am despărțit în condiții nu foarte amiabile”

Ce operații estetice are Tania Budi?

Mereu sinceră și sumată, Tania Budi a recunoscut că nu este străină de cabinetul medicului estetician, însă întotdeauna promovează cumpătarea și bunul gust. Singurele intervenții la care a apelat de-a lungul timpului sunt injectările cu botox și un alt retuș la pleoape, realizat în urmă cu doi ani.

Citeste si: „Noi suntem familia lui.” Ce acuzații i-a adus Maria Tărchilă, sora lui Petrică Mîțu Stoian, lui Doru Gușman- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 26 aprilie 2023. Ce sărbătoare este azi? Este dezlegare la pește!- stirilekanald.ro

Citeste si: Printul William a rupt tăcerea în legătură cu presupusa relație amoroasa cu Rose Hanbury- radioimpuls.ro

Citește și: Dan Bittman a recunoscut de ce nu și-a refăcut viața după relația cu Monica Odagiu: „Nu mai am nevoie de partea asta”

„Cine are nevoie de retușuri își face normal. Retușul pentru mine înseamnă puțin botox și atât. În rest pentru mine nu înseamnă nimic și pleoapele acum 2 ani. Niște retușuri care nu trebuie să-ți modifice.

Nu fac niciun tratament, am o cremă hidratantă. Nu fac nimic. Eu sunt genul de om care dacă vede că îi lipsește ceva, mâine am. N-am nicio piedică sunt sănătoasă, am energie. E important să știi ce îți dorești.”, a declarat Tania Budi.