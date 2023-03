Cum reușește vrăjitoarea Brățara să prevadă viitorul? Ți se face pielea de găină: "Mă bag între ele și îmi transmit niște unde. Din interiorul meu mi se vorbește "

In articol:

Buzea Brățara este una dintre cele mai cunoscute vrăjitoare ale României, practicând magia neagră încă de pe vremea lui Ceaușescu.

Vrăjitoarea spune că de la vârsta de 9 ani și-a descoperit puterile, pentru care ani mai târziu a făcut și închisoare, și spune că de atunci leagă și dezleagă vrăji, simte și vede lucruri ce vin din viitor și îi ajută pe toți cei care îi trec pragul, oameni de rând, vedete sau oameni

politici.

Vrăjitoarea Brățara și-a dezvăluit secretul

Despre toate puterile pe care le are, vrăjitoarea Brățara a vorbit acum în cea mai nouă ediție a emisiunii ”În oglindă”, moderată de jurnalistul Mihai Ghiță.

În fața acestuia, printre multe povești pe care le-a făcut publice, Buzea Brățara a spus și cum a învățat ea să profite de pe urma harului cu care s-a născut.

Femeia s-a dezgolit de secrete și a dat în vileag tainele farmecelor și previziunilor, spunând cum, când și ce face pentru a putea vedea ceea ce urmează în viața sa sau a altora.

Brățara spune că ani la rând ceea ce se scria în ziar, ea deja știa și anunțase că se va întâmpla, asta după ce urma cu strictețe taina ritualurilor. Taină despre care a spus acum totul pe canalul de YouTube ”TheXclusive”.

Brățara spune că în nopțile cu luna plină, analizează cerul și stelele și, la miezul nopții, se așează între Luceafăr, Rariță și Cloșcă și astfel primește o anumită energie din eter care o ajută să vadă în timp și spațiu.

Atunci, în acel moment când se unește cu cerul și stelele, când energia o cuprinde, cunoscuta vrăjitoare spune că îngerii încep să-i vorbească și vocea din interiorul său o îndeamnă spre cunoașterea a ceea ce va fi să se întâmple.

"Eu am premoniții. Eu am prevăzut în 1996, în 1997, până în 2000, am ziarele acasă. Și când a luat Victor Ciorbea am spus că va lua Victor Ciorbea. Și când a luat Iliescu am spus că va lua Iliescu și al doilea mandat. Se fac niște previziuni. Te schimbi, te speli, iar apoi la 12- 1 noaptea, când e luna plină și e senin frumos, plin cerul de stele, verific unde e Luceafărul, unde e Rarița, unde e Cloșca și mă bag între ele, cu fața spre ele, și îmi transmit ca niște unde. Și îngerii mei îmi vorbesc și din interiorul meu mi se vorbește, asta e previziunea", a spus vrăjitoarea Brățară, în emisiunea lui Mihai Ghiță.