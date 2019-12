Jador de la Puterea Dragostei este unul dintre cei mai iubiți concurenți care au participat la emisiune. Recent, el a devenit subiectul unor controverse, după ce s-a spus că ar avea o relație de lungă durată cu o fată pe nume Georgiana. El a negat această legătură, dar fanii emisiunii continuă să caute indicii legate de tânăra cu care artistul s-ar iubi de mai bine de șase ani.

În vlogurile lui Jador, telespectatorii au observat că în dulapul din care el își scoate hainele sunt și haine de fată. Cei mai mulți internauți au spus că ar fi vorba despre hainele presupusei iubite, Georgiana, în timp ce o parte din fani au spus că ar putea fi ale surorii lui.

„Sunt hainele Goergianei în dulapul lui Jador. Este din ce în ce mai evident că el a avut și, mai mult ca sigur, înca are o relație cu fata asta”, a scris o tânără.

„Poate sunt hainele surorii lui”, a răspuns o altă persoană.

„Avea relație de 6 ani și a venit intr-o emisiune „sa-și caute dragostea” , a creat povești pe acolo și și-a bătut joc de niște suflete, asta in condițiile in care el avea femeie acasă!!!”, a scris o altă telespectatoare.

Deea de la Puterea Dragostei a reacționat și ea

Deea, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, a reacționat și ea când a văzut fotografia cu Jador.

„Cat ma bucur ca lumea incepe sa vada ceea ce eu am am incercat sa arat ! Cat de ipocrit e ! De aceea a facut atatea strategii sa ma elimine pt ca nu ma lasam pana nu isi arata fata ! 😅 Am stiut de la inceput ca nu e ceea ce pare”, a scris Deea pe Instagram.