Bianca nu a putut sta departe de Tristan Tate si, in mare secret, a plecat cu el intr-o vacanta romantica in Franta, la Cannes!(intra sa vezi cum merg afacerile Biancai Dragusanu dupa telenovela cu Tate)

In stilul sau, diva nu a dat cartile pe fata, ci a preferat sa pastreze misterul! Blondina a postat pe adresa de Instagram imagini de pe Coasta de Azur, insa nu si pe omul de afaceri englez in ele! Bianca a lasat totusi indicii, la fel si Tristan, care, culmea, a mers si el pe ideea fotografiilor cu subinteles!

Bianca Dragusanu a plecat cu Tristan Tate la Cannes! Ce a deranjat-o in momentul in care a urcat in masina care o ducea la aeroport!

Pana la urma, dupa ce piesele au fost puse cap la cap s-a ajuns la adevar! Fosta prezentatoare si milionarul sunt din nou impreuna si se bucura de viata pe picior mare, in restaurante de lux si hotel de superfite

Totusi, Bianca Dragusanu a plecat cu Tristan Tate la Cannes foarte simpla! Paparazzii WOWbiz.ro au surprins-o exact in momentul in care parasea locuinta, imbracata in jeansi, maiou si o geanta mica de calatorie. Avea o mica problema cu o batatura de la picior si, inainte de a-si pune bagajul in masina, s-a descaltat, dar nu a contat. A trecut peste dureri cu zambetul pe buze! La aeroport, o astepta barbatul pe care il iubeste, cu bune si cu rele, de mai bine de doua luni!