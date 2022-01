Cum s-a filmat Raisa, în ultimele ei zile de viață! Ce au observat internauții pe contul fetiței de Tik Tok, după ce a fost condusă pe ultimul drum: „Nici nu știa ce o așteaptă”

In articol:

Raisa Nicoleta a sfârșit tragic pe o trecere de pietoni de pe bulveradul Laminorului din nordul Capitalei. Se întorcea de la școală alături de o prietenă și totul s-a întâmplat când cele două traversau strada de mână. Un agent de poliție de la Secția 5 circula cu autospeciala cu viteză și le-a lovit din plin pe cele două copile.

Una dintre ele s-a ridicat singură și a avut nevoie de îngrijiri medicală, dar Raisa nu a fost atât de norocoasă. Ea a murit în urma incidentului.

Copila era foarte activă pe platforma TikTok, unde strânsese o comunitate numeroasă. Oamenii se uită cu durere în suflet și cu lacrimi la ultimele ei clipuri, iar comentariile curg ca o avalanșă în secțiunea de comentarii. Ultimul videoclip postat de fetiță este o cerere către idolul ei de a-i da o remarca și de a-i aprecia clipul.

„Nici nu știa ce o așteaptă/ Băi, voi vă dați seama că e ultimul ei TikTok. Nu sunt singura care plânge, nu?/ 2022 nu a început bine pentru ea/ Mă simt ciudat când mă uit la video-urile tale, gândindu-mă că acum nu mai ești printre noi:( Dumnezeu să te ierte/ Videoclipul e făcut când nimeni nu știa ce va urma în mai puțin de o lună/ Sărăcuța! Dumnezeu să o odihnească în liniște și pace. Înger frumos”, sunt doar o parte dintre comenntariile de la ultimul clip al Raisei postat pe platforma TikTok.

Ultima dorință de pe TikTok a Raisei, împlinită de Andreea Bostănică

Unul dintre idolii ei erau Andreea Bostănică, cunoscută drept „regina TikTok-ului” și o artistă de mare succes, mai ales printre tineri. Una dintre marile dorințe ale Raisei Nicoleta a fost ca aceasta să-i aprecieze clipul în care a folosit o melodie de la ea. Din păcate, cântăreața a aflat de acest lucru după moartea acesteia și a fost devastată că nu a putut să-i facă o bucurie copilei de 11 ani.

A fost ultima postare de pe TikTok a fetiței.

„Foarte mulți m-ați etichetat la clipul unei fetițe și eu nu înțelegeam de ce sunt etichetată și am intrat și eu la știri și mi-a nimerit pe Facebook și pe TikTok. Am văzut mai multe filmări și de-asta sunt așa acum.

Mă simt coplesită, atât de prost și neputincioasă și mă doare efectiv sufletul și am intrat la ea pe pagină și am văzut că ultimul ei TikTok a fost pe piesa mea și a scris acolo: „Sper ca Andreea Bostanică să vadă acest TikTok și să-mi dea inimi”, iar eu nici măcar nu am văzut. Dar acum l-am văzut datorită vouă, pentru că foarte mulți m-au etichetat și când am văzut nu pot să transmit cum m-am simțit.

Oamenii îmi spuneau ca măcar acum să comentez la postare, dacă nu am putut cât a fost în viață. Sincer, dacă aș fi știut, dacă aș putea în momentul dat să o readuc înapoi, aș lua-o efectiv cu mine, i-aș da un milion de inimioare, dar efectiv nu mai pot să fac asta, pentru că nu mai pot să întorc timpul înapoi”, a spus, printre lacrimi, Andreea Bostănică într-un vlog.

