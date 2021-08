Cum s-a fotografiat Mirela Vaida alături de soțul ei, în vacanță? Internauții au observat imediat

In articol:

Mirela Vaida este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din țara noastră. Artista își continuă activitatea și în mediul online, acolo unde postează noutățile din viața sa și își ține fanii la curent. Însă, de cele mai multe ori, fanii au întrebat-o pe aceasta de ce soțul ei nu apare în fotografii.

Mirela Vaida, ipostază emoționantă alături de soțul ei

La momentul respectiv, Mirela Vaida declara faptul că Alexandru, soțul ei, este mai retras și nu își dorește să fie o persoană publică. Astfel, de cele mai multe ori, artista nu postează fotografii cu el.

„El este un tip mai retras. Din toate pozele pe care le am pe Facebook, el nu apare în nici măcar una. Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram. El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine pentru că mă completează. E alegerea lui să nu fie persoană public, respect treaba asta. Călătoreşte şi acum, dar asta pentru că este director comercial la o firmă care are sediul în Sibiu, în Mediaş şi îi place foarte mult pentru că acolo sunt ardelenii lui. Asta e meseria lui”, spunea Mirela Vaida.

Cu toate acestea, de curând, prezentatoarea de televiziune a decis să posteze o imagine extrem de emoționantă alături de soțul ei. Aflați în vacanță în Turcia, alături de cei trei copii, au decis să facă un portet de familie perfect. Astfel, a postat și o imagine cu partenerul ei de viață. Fotografia a strâns zeci de aprecieri într-un timp destul de scurt.

Mirela Vaida, ipostază emoționantă alături de soțul ei [Sursa foto: Instagram]

”Buna dimineațaaa!! ❤️🏖🏝🥂 #mirelavaida #justthetwoofus #holiday #seaside”, a scris Mirela Vaida în dreptul fotografiei în care e alături de partenerul său de viață.