Leo de la Strehaia s-a îndrăgostit de Roxana Marinescu după ce aceasta a postat o fotografie în care se săruta cu o prietenă. Totul s-a întâmplat în decembrie 2012, când Leo i-a transmis un mesaj de dragoste Roxanei: „Te iubesc, printesa mea sucara!”. „Ma enervezi, dar stii foarte bine ca si eu tin la tine, nebunule. Nu are rost sa ne punem pe tapet sentimentele aici pe Facebook. Sau parca nu ai sti ce simt eu vis-a-vis de asta, dar de ce sa stie toti?”, a fost raspunsul Roxanei, care a fost diagnosticată zilele trecute cu noul coronavirus, ea fiind prima vedetă din România testată pozitiv la această boală. (vezi cum arăta Roxana Marinescu pe vremea când juca tenis)

Aceasta a stat internată în spital patru zile, dar se pare că s-a recuperat destul de repede, cu toate că în seara în care a ajuns la spital s-a simțit extrem de rău. Roxana se află acum, din nou, acasă, alături de familia ei. Chiar ea a postat o fotografie, alături de care a ținut să își anunțe fanii că este bine și că a ajuns acasă, vindecată. În sfârșit acasă, am bătut coronavirusul. Da… am avut acest virus si am fost internata la spital 4 zile… ieri noapte am ajuns acasa!! Doar că virusul este foarte pervers si de la ora la ora se poate schimba ceva… da… depinde de problemele de sănătate”, le-a transmis Roxana urmăritorilor ei, care s-au bucurat la aflarea veștii despre evoluția favorabilă a stării de sănătate a vedetei.

Leo de la Strehaia s-a îndrăgostit de Roxana Marinescu. Ea a trecut prin momente cumplite

Roxana Marinescu a intrat în direct, sâmbătă, pe pagina de Facebook a Oanei Turcu, acolo unde a vorbit despre starea ei de sănătate. „Nu m-am gândit nici măcar o clipă că voi fi testată de COVID, chiar dacă știam că am călătorit, nu m-am gândit că se va aunge atât de departe. Cei de la ambulanță mi-au făcut fișa, respiram puțin greu și am auzit cum ziceau că voi fi transportată la spital. La ora 11 seara am ajuns aici. M-au examinat și au constatat că sunt ok, plămânii funcționau bine, respirația era deja foarte bună. Mi-au și spus că nu am niciun simptom de coronavirus, dar voi fi testate pentru că am călătorit.”, a mărturisit Roxana.

“În seara în care am ajuns am fost într-o stare deplorabilă. Am plans toată noaptea. Am avut frisoane de la medicamentul pe care mi l-au dat, am zis că mor, eram rece ca un cadavru. A doua zi mi-au oprit medicamentația respectivă. Am văzut moartea cu ochii. Am crezut că fac un atac cerebral. De când am aflat că am acest virus nu am avut niciun simptom, iar în momentul în care mi-a fost administrat medicamentul, am simțit ca și cum atunci am luat virusul. De atunci am tulburări gastro-intestinale. I-am spus medicului de 2 ore și nu a venit până la ora asta.”, a mai spus Roxana Marinescu.