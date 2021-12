Cum s-a petrecut accidentul în care a murit Paul Walker. În urmă cu 8 ani, actorul din „Fast and Furious” pornea în ultima lui cursă

In articol:

Paul Walker și-a început cariera încă de tânăr. Inițial a fost protagonistul mai multor reclame, urmând ca în anul 1986 să debuteze cu un rol în filmul „Monster in the Closet”.

După debut au urmat roluri în seriale TV precum „Throb” și „Highway to Heaven”. De asemenea, din anul 1998, Paul Walker a primit roluri în și mai multe filme. Dintre acestea amintim: Varsity Blues” (1999), „The Skulls” (2000) și „Flags of Our Fathers” (2006).

Actorul a cunoscut cel mai răsunător succes odată cu seria de filme „Fast and Furious” care ajunsese la numărul șapte, când Paul a părăsit această lume. Iată cum s-a petrecut groaznicul accident în care regretatul actor și-a pierdut viața!

Cum s-a petrecut groaznicul accident în care a murit actorul Paul Walker

Paul Walker a murit pe data de 30 noiembrie 2013 într-un groaznic accident auto în Santa Clarita, California. Potrivit declarației pe care șeful Departamentului de Poliție din Los Angeles a dat-o în urma unei anchete care a durat aproape patru luni, cauza accidentului a fost viteza excesivă.

În niciun caz nu probleme tehnice ale autoturismului. Se pare că, autoturismul de culoare roșie, marca Porche GT Carrera, condus de fostul pilot de curse Roger Rodas, prietenul lui Paul Walker , rula cu o viteză cuprinsă între 129 și 150 km/h, înainte de momentul în care Rodas a pierdut controlul asupra volanului, iar autoturismul s-a izbit de un stâlp și un copac., au fost cuvintele lui Mike Parker, șef al Departamentului Los Angeles, potrivit sursei mediafax.ro.

Moartea lui Paul Walker nu a fost cauzată doar de impactul loviturii. Se pare că, din cauza exploziei autoturismului, actorul a ars de viu. El se afla într-o pauză de câteva zile de la filmările francizei „Fast and Furious” numărul șapte, iar la momentul tragediei, Paul se întorcea cu amicul său de la o gală de caritate. Această gală era realizată în beneficiul familiilor afectate de taifunul Haiyan, care devastase statul Filipine.

Actorul este înmormântat în Forest Lawn Memorial Park din California, SUA

Paul Walker a fost înmormântat pe data de 14 decembrie 2013, la două săptămâni de la trecerea sa în neființă. Cenușa sa a fost depusă în Forest Lawn Memorial Park din California, SUA, iar ceremonia de rămas bun a fost una privată și restrânsă. Se pare că, vicepreședintele Forest Lawn Memorial Park este o româncă pe nume Andreea Barbu și nu doar atât! O mulțime de români își odihnesc somnul de veci în acel cimitir, unde slujește și preotul român Nikodim Bibart.

