Chiar dacă statutul de “amantă” a deranjat-o, femeia a acceptat realitatea, nu de alta, dar în perioada în care a avut o relație cu Leo, atât ea, cât și solistul erau căsătoriți.

Chiar dacă Leo și Paula fuseseră căsătoriți de 24 de ani și aveau împreună doi băieți mari, artistul a decis, în vara lui 2013, să își părăsească familia de dragul Florentei Marin, impresara trupei sale, Compact. A urmat, de-a lungul timpului, un schimb de replici acid intre soti si interventiile presupusei amante si un scandal monstru ce parea sa nu aiba sfarsit.

Relația a continuat chiar și când Leo a aflat că suferă de cancer pulmonar, ba chiar a mers adesea, însoțit de amantă, la tratament, la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Capitala,

Cu timpul, însă, Leo a început să se reaproprie de Paula și de familia lui. E drept, potrivit apropiaților, un mare aport l-a avut chiar Paula, soția sa, care, a decis la un moment dat să își schimbe stilul. “Paula a inceput sa-i copieze stilul Florentei: ciorapi plasa, fuste scurte, geaca de piele, zambetul pana la urechi. Paula s-a transformat total. Plus ca il insoteste pe Leo Iorga pe la concerte, cel putin pe cele pe care le sustine in Bucuresti nu le rateaza. Danseaza, face atmosfera, se distreaza. Asa a eclipsat-o pe Florenta. Paula e de nerecunoscut! Nu stiu cat de bine se simte dupa schimbare si cat de comod ii este sa se imbrace asa provocator la anii ei, dar e multumita ca l-a recucerit pe Leo”, au povestit la acel moment pentru WOWbiz.ro surse din anturajul lui Leo Iorga.

Din păcate boala artistului a evoluat de-a lungul anilor, în ciuda numeroaselor tratamente, care de care mai revoluționare pe care le-a urmat. Iar în cele din urmă, cancerul a învins. Artistul a încetat din viață, după o cruntă suferință, pe 2 noiembrie 2019.

Presupusa amantă, la moartea lui Leo Iorga: “S-a rupt o bucată din sufletul meu”

La acel moment, Florența a declarant în presă: „Între noi s-a declanșat o atracție mai mult decât cea profesională. Noi eram foarte mult timp împreună și s-au dezvoltat niște sentimente destul de aprinse pe care eu le-am luat ca atare. Amândoi am fost într-o perioadă mai puțin fastă. Eu veneam după o despățire de doi ani, iar el era de ceva vreme singur. În 2013 ne-am mutat împreună. Am muncit împreună extrem de mult”.

Femeia a mai adăugat: „Eu am fost un plus de energie pentru Leo. M-am folosit de toate instrumentele ca să-i aduc pe scenă.(…) La început, relația cu Leo a fost 90% profesională și 10 % prietenie, dar, cu trecerea timpului, aceste procente s-au egalat.(…) Prezența mea și a fiului meu, care devenise sunetistul lor, a deranjat. După ce au început problemele medicale, a intervenit familia și s-a produs ruptura dintre noi doi. Mi-am dorit să nu sufere, dar îmi pare rău că boala a venit la el așa devreme. S-a rupt o bucată din sufletul meu. Trebuia să fiu alături de el pe ultimul drum”.

La aproape două luni de la moartea lui Leo Iorga, Florența Marin a găsit puterea să zâmbească din nou. Ea s-a pozat, zilele trecute, fericită, alături de bradul de Crăciun. Femeia ține în brațe o pisică grasă și frumoasă pe nume Betty.

Văduva lui Leo Iorga zâmbește din nou! Unde și cu cine a petrecut sărbătorile

Paula Iorga nu va trece niciodată peste moartea soțului ei, dar cu toate acestea, a înțeles că viața trebuie să meargă înainte cu zâmbetul pe buze.

Văduva lui Leo Iorga și-a petrecut sărbătorile de iarnă în familie alături de persoanele care i-au fost alături și la bine și la greu. Paula Iorga a petrecut Crăciunul alături de familie, în casa părintească de la Constanța. Văduva lui Leo Iorga și-a ținut prietenii din mediul online la curent și a publicat o serie de fotografii spectaculoase.

„Sărbătorind Nasterea Mântuitorului Iisus Hristos, în spiritul Crăciunului, pe lângă casă...”, este mesajul scris de Paula Iorga pe pagina ei de Facebook.

Pe lângă activitățile care se fac în zilele de Crăciun, precum împodobirea bradului și masa în familie, Paula a făcut o plimbare la malul mării alături de cățelul ei pe care l-a îmbrăcat de sărbătoare.

Fiul lui Leo Iorga, mesaj emoționant în memoria tatălui său

Leo Iorga s-a născut pe data de 2 decembrie 1964, la Arad. Artistul a murit cu doar o lună înainte de a-și sărbători ziua de naștere. La începutul lunii decembrie, artistul ar fi împlinit vârsta de 55 de ani.

Cu acea ocazie, fiul lui Leo Iorga a publicat pe pagina lui de Instagram un mesaj emoționant pentru tatăl pe care l-a pierdut. "Mereu o să fiu fericit de ziua ta, aşa am făcut-o până anul acesta şi aşa cred că ţi-ai dori să fim în continuare. Best Father. Miss you.", a scris Paul.