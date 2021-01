Cum s-a pregătit Jador pentru Survivor România 2021! Artstul a fost filmat la scurt timp după ce s-a aflat că merge în Republica Dominicană

Jador se pregătește pentru una dintre cele mai grele experiențe din viața lui! Cum se antrenează artistul pentru Survivor România!

Vestea că Jador va participa la noul sezon Survivor România a luat pe toată lumea prin surprindere. Artistul este hotărât să se arate în fața oamenilor și altfel, nu doar ca artist, ci și ca luptător. Ambițios din fire, acesta își dorește să se întoarcă acasă cu marele premiu, iar pentru a atinge acest lucru, el a început să se pregătească deja, cel puțin din punct de vedere fizic.

Jador, la Survivor România! Cum s-a filmat artistul la scurt timp după ce s-a aflat că merge în Republica Dominicană

La scurt timp după ce s-a aflat că va merge în Republica Dominicană pentru a lua parte la una dintre cele mai urmărite competiții de supraviețuire, Jador s-a filmat în timp ce se antrenează și a urcat imaginile pe contul său de TikTok.

Mai în glumă, mai în serios, Jador este extrem de încântat de noua experiență pe care urmează să o trăiască în curând și unde va putea să își dovedească lui în primul rând cât de determinat este. Cei de acasă vor fi alături de el cu siguranță, mai ales că este unul dintre cei mai iubiți artiști din România în momentul de față.

“Mi-am dorit sa intru in competitia <Survivor Romania > pentru ca vreau sa ma redescopar, sa-mi pun gandurile in ordine, sa imi dau seama care sunt oamenii pe care ii iubesc si care ma iubesc. Sunt convins ca voi vedea viata cu alti ochi cand ma voi intoarce, pentru ca noi, oamenii, in general, nu punem pret pe ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Sper ca Dumnezeu sa imi ofere acolo sprijin fizic si psihic. Va fi ca un post pentru mine aceasta experienta”, a spus Jador.

„Survivor România” este un format internațional de succes, produs de Acun Medya, care pune la încercare vedete și personalități încă necunoscute publicului larg și le testează inteligența, inventivitatea, forța fizică, rezistența psihică și puterea de adaptare la condiții extreme, departe de confortul familiei și de tehnologie.

Cel de-al doilea sezon „Survivor România” începe sâmbătă, 9 ianuarie, de la ora 20:00, la Kanal D. Show-ul va fi difuzat cinci zile pe săptămâna după cum urmează: în fiecare miercuri și joi, de la 22:30, și de vineri până duminică, de la 20:00