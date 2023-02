Cum s-a pregătit Tarik Emir Tekin pentru maleficul Selçuk, din serialul "Infidelul"

Tarık Emir Tekin, alias Taro, pe care presă turcă îl aseamănă "băieților răi" ai cinematografiei mondiale precum Johnny Depp, Sam Rockwell sau James Dean, este un actor tânăr, talentat, versatil. Este singurul fiu al celebrei actrițe Şevval Sam și al fostului fotbalist de la Beşiktaş, Metin Tekin.

A înțeles din copilărie că succesul fără muncă este efemer. Pentru rolul Selçuk s-a pregătit intens și a recurs la o abordare inedită în procesul de creare a personajului.

"În timp ce descriam unele dintre caracteristicile lui Selçuk, am descoperit diverse modele comportamentale. M-am gândit că aș putea consulta un expert, având implicații în psihologie și neștiind cum ar putea fi definite, ca el să-mi ofere o <foaie de parcurs>. Ceea ce am învățat m-a ajutat să înțeleg mai bine tulburările de comportament ale lui Selçuk. Fiecare scenă pe care o joc are provocări diferite. (...) Ca actor, trebuie să-l înțeleg mai întâi pe Selçuk. Și pentru ca eu să înțeleg, trebuie să nu-l judec", a declarat tânărul actor presei din Turcia.

În căutarea propriei identități artistice

A plecat la studii departe de casă, în Anglia, la doar 15 ani, ceea ce i-a întărit încrederea în sine și i-a deschis noi orizonturi în carieră, departe de celebritatea părinților săi.

A luat, însă, cu el valori precum iubirea, compasiunea și empatia insuflate de părinții săi.

Crescut în acordurile muzicii, Tarık Emir Tekin a învățat de mic să cânte la pian și la chitară. Muzica este cea care îl ajută să creeze personajele, să le identifice "ritmul interior".

Iubește sporturile extreme, a jucat timp de 5 ani hochei pe gheață și este pasionat de artele marțiale. Chipesul actor are, însă, și o pasiune mai puțin obișnuită.

"Gătitul este unul dintre lucrurile care îmi plac cel mai mult în viață! Majoritatea banilor mei merg pe electrocasnice pentru bucătăria mea", spune Tarık.

Țarık Emir Tekin, un actor complex și complet, intră în casele telespectatorilor, în fiecare seară de vineri și sâmbătă, cu personajul Selçuk, din serialul "Infidelul", începând cu ora 20.00, la Kanal D.

