Cum s-a răzbunat o familie de ucraineni pe o româncă ce i-a cazat în propria locuință! Roxanei nu-i vină să creadă ce i se întâmplă: „Mă duc la poliție”

Anul acesta, după ce țara vecină a fost invadată de trupele lui Vladimir Putin, o mulțime de ucraineni au venit în România. Aceștia au fost nevoiți să lase în urmă aproape tot ce aveau, adică agoniseala pe care au strâns-o, în unele cazuri, într-o viață întreagă.

Când au văzut ce se întâmplă în Ucraina, foarte mulți români au sărit în ajutorul ucrainenilor care aveau nevoie de găzduire sau de o mână întinsă pentru a o lua de la capăt.

Românca a fost nevoită să apeleze la poliție pentru a intra în propria locuință. [Sursa foto: Facebook ]

Româncă țepuită după ce a ajutat o familie de ucraineni

Roxana este o femeie cu suflet mare care a vrut să facă o faptă bună. Astfel, românca a decis să găzduiască pe propria cheltuială o familie de ucraineni în apartamentul său.

Cei șase membrii au avut la dispoziție un apartament complet mobilat și utilat, în care să se poată desfășura și în care să nu stea cu teamă, precum în țara lor.

Familia s-a mutat în locuință, însă nu a stat mult timp acolo, și asta pentru că, într-o zi, oamenii au întrebat-o pe proprietară dacă urmează să primească cei 20

de lei/zi pentru mâncare, care sunt oferiți de către primărie.

Femeia le-a spus că o să le dea banii, însă o să mai dureze puțin pentru că aceștia încă nu intraseră. La doar o zi distanță, ucrainenii au anunțat că se mută din casă. Problema este că au blocat numărul de telefon al femeii și au dispărut și cu cheia imobilului.

Acum, românca a fost nevoită să apeleze la oamenii legii pentru a putea intra în propria sa locuință și a vedea dacă apartamentul se afla în aceeași stare în care l-a predat ea refugiaților.

Roxana a povestit toată întâmplarea pe un grup de Facebook, pentru a trage un semnal de alarmă.

„Sa va povestesc ce am pățit eu cu o familie de ucrainieni formată din 6 membrii (2 Adulți și 4 copii).

I am cazat într-un apartament tip duplex cu absolut toate utilitățile si dotările necesare, exceptând cablu TV și internet. După o perioada de ședere, am fost întrebata dacă le aloc cei 20 lei/zi, desigur le am zis ca încă nu au intrat banii și ca atunci când vor intra am sa ii anunț. La scurt timp după aceea, primesc un mesaj cum ca ei părăsesc locuința și ca vor să lase undeva oriunde cheia.

Bun, ii explic, ca in următoarele 2 zile am drum la București si vin la apartament sa preiau cheia și apartamentul pentru a verifica ca este totul Ok. A doua zi, SURPRIZA, eram blocată peste tot. Ii scriu într-un final după numărul altcuiva, o întreb de ce m a blocat si ca nu e normal așa ceva la care ea îmi răspunde ca îmi va da cheia când am sa ii dau cei 20 lei/ zi, ca nu sunt onesta. M-a aburit ca lasă cheia la cineva de la centru din Gara de Nord, din nou SURPRIZA, nu a lăsat nimănui cheia.

Mâine ma duc la poliție pentru a intra in locuința mea, in prezenta unui organ competent, am sa va las continuarea cu ceea ce am găsit in apartament. Evitați astfel de oameni, pun monopol pe tot și nu sunt de buna credință.”, a scris femeia.