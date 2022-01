Cum s-a schimbat viața Gabrielei Prisăcariu după căsătoria cu Dani Oțil! Vedeta a postat totul pe internet, iar fanii au reacționat imediat

In articol:

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil formează unul dintre cele mai frumoase și apreciate cupluri din showbiz-ul autohton. În urmă cu patru lui, cei doi au devenit părinții unui băiețel perfect sănătos, Luca Tiago, care a devenit din primele clipe centrul universului celor doi.

Blondina s-a recuperat imediat după sarcină, iar la doar câteva zile după ce născuse a avut curajul de a se afișa pe internet, unde a primit multe critici pentru că arăta bine!

Au trecut patru luni de atunci, iar Gabriela Prisăcariu reușește cu fiecare postare să impresioneze prin forma la care se menține. În urmă cu câteva zile, pe rețelele de socializare, ea a postat o imagine cu ea, îmbrăcată în costum de baie, în care le dezvăluia internauților diferențele dintre cum era înainte de căsătorie. Iată cum au reacționat fanii!

Cum s-a schimbat Gabriela Prisăcariu după căsătorie

Soția lui Dani Oțil le-a arătat fanilor o poză cu ea de dinainte de căsătorie, pe vremea când se afla în luxosul Maldiva și una, după căsătorie și după naștere, în timp ce se afla la vila din Corbeanca, acolo unde ea și prezentatorul TV își cresc copilul.

În ambele, Gabriela Prisăcariu are aceeași ținută, un costum de baie din două piese cu animal print, care îi pune extrem de bine silueta perfectă în evidență.

În ambele poze, blondina își etalează trupul parcă tras prin inel și pătrățelele de pe abdomen trudite în sala de forță. Chiar și după nașterea micuțului Luca, aceasta arată extrem de bine. Imaginea cu ea a împărțit internetul în două tabere.

„N-are cum e Photoshop 😅 eu am rămas cu 5 burți după naștere/ Mai degrabă, înainte vs după sarcină. Căsătoria nu afectează silueta/ Pe bune.....Așa, și ????La 1.80cm înăltime este si normal sa nu te îngrași prea mult,mai ales daca esti si atentă la ce manânci si nu manânci ca vaca tot ce prinzi la mână, cum se zice/ Genul asta de postări subliniază frustrarea. Sa îți controlezi emoțiile și sa nu mănânci compulsiv e o terapie conplexa. Mi-ar fi rușine să postez așa ceva... Ai Empatie zero față de alte femei și bărbați...”, sunt o parte dintre mesajele negative primite de aceasta.

Nu puțini au fost cei care i-au luat apărarea în comentarii și le-au închis gurile haterilor. Totodată, aceștia au ținut să-i spună că preferă mai mult versiunea ei din Corbeanca, de după căsătorie, cea în care își ține băiețelul în brațe.

„Sărut mâinile! Deci ți-a furat Dani pălăria. Sau ai pierdut-o în Maldive... 😢/ mini Dani' e singura diferenta👏❤️/ Nu gasesc nici macar o diferenta la corp❤️❤️❤️ doar ca acum il ai pe bebe❤️❤️❤️/ Wow tot cu pătrățele ai rămas super tare așa 😍😍/ Aceasta fotografie ar trebui luată ca un exemplu, ca un îndemn asupra faptului ca se poate sa areti bine și după o naștere, scuzele nu își au rostul in fata obiectivului tău dacă chiar îți dorești sa îl îndeplinești! Nu Săriți sa o faceți cu “ou și oțet” pentru ca femeia arată bine chiar foarte bine, trebuie sa înțelegeți ca fiecare organism reacționează diferit, plus ca ea înainte sa rămână însărcinată nu a avut 100 de kg ca sa ii fie greu sa le dea jos după ce naște, NU! Femeia și-a dorit sa își recapete forma fizica anterioară sarcinii și bine a făcut pentru ca așa se simte ea bine in pielea ei. 👏 bravo”, au fost reacțiile celor care i-au luat apărarea și au apreciat-o în secțiunea de comentarii.

Luca Tiago, fiul lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu, a împlinit 4 luni

Este o zi specială pentru proaspeții părinți și chiar un motiv de sprbătoare, căci fiul lor a împlinit astăzi 4 luni de când a venit pe lume și de când le face viața mai frumoasă. Mucuțul Luca Tiago crește pe zi ce trece sub ochii celor două vedete, care se bucură din plin de noul rol de părinți.

De ziua sa, micuțul a avut un „dialog” tare serios cu mama lui, care l-a ascultat foarte atentă, ba chiar s-a amuzat copios pe seama sunetelor pe care le scoatea cel mic.

