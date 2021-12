Cum s-a terminat, de fapt, relația dintre Irinel Columbeanu și Anna Lesko! Vedeta, umilită de părinții acestuia: „Nu au agreat-o de la bun început”

In articol:

Irinel Columbeanu a fost un mare cuceritor, iar pe vremea când era pe val, acesta se iubea numai cu femei frumoase.

Irinel Columbeanu, dezvăluiri despre relația cu Anna Lesko

Printre acesta s-a numărat și Anna Lesko. Cei doi s-au iubit cu patos, iar pe cât de intensă a fost povestea de dragoste, pe atât de umilitor a fost finalul ei în ceea ce o privește pe blondină. Fostul milionar de la Izvorani va lansa mâine primul volum al cărții sale, acolo unde acesta și-a pus viața pe foaie și a povestit detalii incredibile din intimitatea sa.

Primul volum al cărții sale va începe cu copilăria omului de afaceri și se va încheia cu vacanța la Paris în care a fost însoțit de Anna Lesko. Călătoria celor doi a venit la scurt timp după ce fostul milionar de la Izvorani trecuse prin cea mai mare cumpănă a vieții sale. Acesta suferise un accident vascular cerebral, iar întreaga vacanță a fost una de refecere după acest episod care s-ar fi putut sfârși tragic.

„Cartea începe cu nașterea mea și se termină cu sfârșitul anului 2002, cu călătoria mea la Paris împreună cu Anna Lesko, pentru a mă reface după un moment critic din viața mea”, a explicat Irinel Columbeanu acesta pentru impact.ro.

Părinții lui Irinel Columbeanu s-au opus relației celor doi

Chiar dacă s-au iubit cu foc, lucrurile între cei doi nu s-au concretizat niciodată, ba chiar s-au terminat neașteptat.

Părinții lui Irinel Columbeanu au făcut tot ce le-a stat în putință pentru ca relația celor doi să nu avanseze și să se termine cât mai repede. Anna Lesko a fost dată afară din vila fostului milionar și așa s-a stins și flacăra pasiunii dintre cei doi.

„Anna a fost alungată de părinții mei din vila de la Izvorani. Nu au agreat-o de la bun început. Tatăl meu, la un moment, i-a spus ‘Ieși din casa fiului meu, rusoaico’. Așa s-a terminat relația noastră”, a mai dezvăluit fostul milionar pentru sursa citată anterior.

Anna Lesko se îndrăgostise iremediabil de Irinel Columeabu

Avea 17 ani și era una dintre cele mai focoase artiste, iar el 38 de ani și era un tânăr afacerist pe val. S-au îndrăgostit pe loc la o petrecere organizată la Casino Costanța, acolo unde Anna Lesko fusese invitată să cânte, iar relația lor a durat opt ani de zile. De-a lungul timpului, artista a vorbit foarte frumos despre Irinel Columbeanu și despre timpul petrecut la brațul său, chiar și în ciuda despărțirii bruște.

„Lângă Irinel am fost foarte fericită. L-am iubit, iar asta a făcut să dureze relaţia noastră mai bine de opt ani. Plus că am fost alături de el în nişte momente foarte grele.

Relaţia cu el m-a făcut să completez multe lucruri la personalitatea mea, eu fiind în plin proces de maturizare”, spunea Anna despre Irinel.

