Cătălin Măruță s-a umplut de bani la mijlocul anilor 90, când venise de la Târgu-Jiu în Bucrești pentru a deveni student. „Dreptul l-ai făcut la București?”, a fost întrebat soțul Andrei de reporterul de la site-ul life.ro. “Da. La Nicolae Titulescu, o facultate senzațională, dar o dezamăgire foarte mare pentru tatăl meu care își dorea foarte tare ca eu să merg la facultatea de stat.”, a spus Măruță. (vezi ce a spus Florin Călinescu despre ziua în care Andra a devenit mireasă)

“Am mers la particulară pentru că în vara respectivă aveam alte planuri, nu mai aveam chef să stau să învăț ca să dau abia în toamnă examenul la stat. Țin minte că am avut o discuție cu el în care mi-a spus: „Dar măcar puteai să încerci la stat…” la care eu am răspuns că sunt deja student și că vreau să fac altceva.”, a continuat Măruță, care a fost chestionat când și-a luat primul job în București.

Cătălin Măruță s-a umplut de bani: "Împărțeam pliante electorale"

“Primul job cred că a fost în prima săptămână. Împărțeam pliante electorale pentru Partidul Alianței Civice Profesorul nostru de istorie de la Târgu Jiu, un foarte bun și renumit profesor în oraș, țin minte că era susținător al Partidului Alianței Civice, iar când am ajuns în București, era an electoral și am văzut anunțuri pentru împărțit pliante și afișe, așa că împreună cu colegul meu de bancă din liceu, tot Cătălin, care acum îmi era coleg și la facultate, ne-am dus să câștigăm un ban. Și, mai mult decât atât, ne-am dat seama că era o modalitate bună să învățăm și Bucureștiul”, a declarat Măruță.

“Ne-am umplut de foarte multe pliante pentru că eram cei mai muncitori, luam tone de pliante și plecam cu ele prin oraș. Spuneam că noi suntem liberi toată ziua și ne alegeam cel mai extins program, deși, de fapt noi începuserăm facultatea. Așa că de la 6 dimineața la 10 seara împărțeam pliante. Când ajungeam la sediu, ni se dădea un cartier și după vreo două zile am fost verificați că prea ceream multe pliante.”, a mai mărturisit celebrul prezentator.

Cătălin Măruță s-a umplut de bani: "Când le-am dus cadourile, ei nu înțelegeau"

“Dar eram omul sandviș de fapt pentru că pe lângă faptul că împărțeam pliante aveam și un carton agățat pe față și pe spate ce promova niște oameni politici. Am strâns atât de mulți bani încât la finalul acestei campanii am putut să-mi iau o geacă impermeabilă roșie, de firmă – conta mult asta, era prima mea geacă de firmă. În plus, mi s-a părut foarte interesant ca din primii mei bani să-i cumpăr maică-mii o eșarfă, iar lui taică-meu o umbrelă sau o pereche de mănuși. Când le-am dus cadourile, ei nu înțelegeau cum adică am câștigat primii mei bani, când ar fi trebuit să fiu la facultate.”, a mai spus Măruță.

„După aceea, în prima lună de stat în București, am început să lucrez și la radio. Aveam un radio cu ceas în cămin și țin minte că singurul post de radio pe care îl prindea era Europa Nova. Țin minte că am auzit un anunț că angajează oameni, am împrumutat un sacou mov de la niște colegi, sacou ale cărui mâneci era puțin mai lungi, dar cu el m-am dus la radio, la interviul de angajare. Când m-au văzut oamenii ăia îmbrăcat așa, au spus: „Perfect!”. Ei de fapt căutau agenți comerciali, dar eu nu auzisem tot spotul, eu voiam doar să lucrez la radio”, a mai povestit Cătălin Măruță.