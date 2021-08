Cum s-au cunoscut Cove și soția lui, Florentina? "Nu a fost dragoste la prima vedere"

Cove alături de soția lui, Florentina [Sursa foto: Instagram] 23:49, aug 12, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Cove și Florentina, soția lui, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste încă din 2010. În 2013 cei doi s-au cununat civil, iar doi ani mai târziu au devenit și părinți, căci în viața lor a apărut un băiețel, Mihai Răzvan.

Cum s-au cunoscut Cove și actuala lui soție?

Vedeta tv și actuala lui parteneră de viață au făcut cunoștință la o petrecere, însă într-un moment nu tocmai propice, deoarece ambii erau implicați în alte relații: "Ne-am cunoscut la o petrecere. La momentul respectiv, fiecare avea viața lui, amândoi eram implicați într-o altă relație. După aceea nu ne-am mai întâlnit. Eu, între timp, m-am și căsătorit și am și divorțat.", a povestit Cove în urmă cu ceva vreme, în cadrul unei emisiuni tv.

Mai mult, se pare că Florentinei nici măcar nu i-a plăcut de Cove la început, pentru că, spune ea, nu părea genul ei de bărbat și nici nu era o fană înfocată a prezentatorului: "Sincer, nu eram o fană. Mama, în schimb, era. Ea urmărea 'Surprize, Surprize'. Pe vremea aceea, sâmbătă seara eu aveam alt program. Și nici el nu-mi părea genul care să-mi placă. De aceea pot să spun că n-a fost dragoste la prima vedere!", a declarat soția lui Cove într-un interviu, potrivit Unica.ro.

Cu toate acestea, după o vreme îndelungată, în care fiecare și-a văzut de viața lui, cei doi s-au reîntâlnit și au încercat să își dea o șansă, fără să grăbească, însă, lucrurile: "Ne-am reîntâlnit în același cerc de prieteni, am povestit, ne-am amintit una-alta. Am luat-o așa, cu pași timizi, și totul a decurs de la sine. Nici nu ne gândeam că vom rezista mult timp împreună. Au fost și momente în care ne-am speriat un pic, dar ne-am dat seama că suntem făcuți unul pentru celălalt.", a mai adăugat moderatorul, în aceeași apariție tv.

Cu ce se ocupă soția lui Cove?

Se pare că prezentatorul tv are mare noroc cu o așa parteneră, căci Florentina dă mereu dovadă de empatie în relația cu soțul ei, empatie ce a căpătat-o prin prisma profesiei pe care o are.

De asemenea, Cove a mărturisit că femeia îl susține întotdeauna și este singurul lui sprijin, indiferent de situație: "Soția mea are o inteligență emoțională fantastică, iar atunci când există ceva care nu-mi place, primul lucru pe care îl face e să se pună în locul celuilalt. Lucrează în domeniul medical. (…) E medic ginecolog. Ea este cea care mă susține. Dacă am cea mai mică întristare, suferință, are un umăr și pentru mine.", a povestit moderatorul în trecut, în emisiunea "Dincolo de aparențe", conform Unica.ro.