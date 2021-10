Cum s-au cunoscut Liviu Teodorescu și soția sa, Iulia. Cei doi formează un cuplu de mai bine de 10 ani

In articol:

Liviu Teodorescu și Iulia Iacob sunt împreună de 10 ani, iar de curând și-au legat destinele într-o ceremonie restrânsă la care au participat doar familia celor doi și prietenii apropiați.

Cum s-au cunoscut Liviu Teodorescu și soția sa, Iulia

Liviu Teodorescu și Iulia Iacob s-au cunoscut în timpul liceului, amândoi fiind colegi la un liceu din București și totodată, colegi de clasă. După terminarea liceului, artistul și-a continuat studiile la Conservator, secția Compoziție muzică ușoară, și deși au fost la punctul de a merge pe drumuri separate, relația lor a devenit din ce în ce mai solidă, de-a lungul anilor.

“A început în liceu, când am decis să îi spun că simt ceva pentru ea. S-a lăsat super greu, mi-a dat bătăi de cap și m-a făcut să sufăr, dar după am devenit superstar și a fost simplu.

Ne-am certat la început de an, pe 1 ianuarie, am fost la un pas să ne dăm papucii, că noi când ne enervăm, gata, se termină lumea! Dar apoi eu încerc să găsesc soluții, ea le pune în aplicare și iese bine. Ideea e să facem ca ea și nu are ce să fie rău”, a spus Liviu Teodorescu.

La 10 ani de relație, chiar de ziua de nașterea a Iuliei Iacob, Liviu Teodorescu i-a pregătit unul dintre cele mai romantice momente din viața unei femei. Aceasta i-a făcut o declarație emoționantă în fața celor prezenți la aniversare, după care s-a pus în genunchi și cu inelul în mână a întrebat-o: „ Vrei să fii cea care mă va iubi o viață, la fel în fiecare zi...Vrei să fii soția mea?”.

Liviu Teodorescu și Iulia Iacob, căsătorie după 10 ani de relație

Liviu Teodorescu și Iulia Iacob și-au unit destinele oficial în urmă cu aproape trei luni, după 10 ani de relație. Cei doi s-au cununat religios pe 24 iulie, iar petrecerea a fost una restrânsă, participând doar familia și prietenii apropiați.

“Gata, de acum încolo nu mai e nimic “al meu”, ci va fi “al nostru”. Dar măcar te-am trecut pe numele meu. Cum am mai zis, Te Iubesc. Din liceu, pentru totdeauna Iulia-Demetra Iacob”, a postat artistul pe rețelele de socializare.

În dreptul unei fotografii de la nuntă, postată de Liviu Teodorescu pe contul oficial de Instagram, artistul a mărturisit că este foarte fericit alături de femeia care tocmai i-a devenit soție.

"Sâmbătă a fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Și ziua care pe Iulia a făcut-o cea mai fericită femeie. O să vedeți totul clar curând. A mers totul atât de frumos, de firesc, a curs ca apa unui râu. Suntem fericiți", a scris Liviu Teodorescu.