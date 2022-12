Cum s-au cunoscut Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu: „A fost o explozie” Prezentatoarea îl admira de la distanță, dar nu îndrăznea să viseze la o poveste de iubire

In articol:

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu sunt unul dintre cuplurile longevive ale lumii mondene. Sunt acum părinții a trei copii, oameni de afaceri și de televiziune și duc viața la care unii pot doar visa.

Cei doi se iubesc din ce în ce mai mult și nu-și văd viața unul fără celălalt, însă, puțini sunt cei care știu cum s-au cunoscut, de fapt, cei doi prezentatori.

Televiziunea i-a adus împreună pe cei doi soți

Cu mulți ani în urmă, pe când Mădălin Ionescu avea încă un mariaj cu Mihaela Coșerariu, el și Cristina Șișcanu începuseră să lucreze în cadrul aceleiași emisiuni TV.

El era prezentator, ea reporter special și părea că sunt multe și mari diferențele care-i despart. Doar că, iată că nu a fost așa.

În cadrul unui interviu, Cristina Șișcanu a rememorat primele zile în care l-a cunoscut pe cel care astăzi îi este soț și a dezvăluit că niciodată nu-și putea imagina că va veni o vreme când vor locui sub același acoperiș.

Conform spuselor vedetei, în primă fază, sentimentele sale față de Mădălin Ionescu erau unele stric profesionale, căci a fost plăcut surprinsă de capacitatea acestuia de muncă, de implicarea și devotamentul de care dădea dovadă.

Ulterior, însă, ceea ce simțea s-a transformat din admirație, în atracție și iubire, dar, notează ea, era conștientă de situația dintre ei și de marile discrepanțe, astfel că a încercat să își reprime orice fel de sentiment.

Însă, în momentul în care Mădălin Ionescu a anunțat pe toată lumea că a devenit un bărbat singur, acesta i-a și recunoscut șatenei ce simte pentru ea de mai bine de un an.

Faptul că vedeta și-a pus sufletul pe tavă în fața ei a fost un șoc pentru Cristina Șișcanu, însă recunoaște că asumarea relației cu Mădălin a fost cea mai bună decizie.

Împreună, notează ea, au simțit focul pasiunii dintre ei, au explorat fiecare etapă a relației și s-au bucurat de fiecare moment, iar o dovadă a faptului că a fost bine că și-au ascultat inima este faptul că prima piesă pe care Mădălin i-a dedicat-o este și cea care le descrie cel mai bine relația, chiar și azi.

„Pe Mădălin l-am cunoscut la emisiune. Eu eram reporter special și PR-ul emisiunii. M-a fascinat din prima clipă, dar nu am îndrăznit să mă gândesc altfel la el, decât ca la un admirabil profesionist. Avea o uluitoare capacitate de muncă și o creativitate ieșită din comun. Mi-am reprimat orice atracție față de el până în clipa în care, după un an și ceva, el mi-a mărturisit ce simte față de mine. A fost un șoc. Rămăsese singur cu fata lui, Ștefania. Toată redacția știa prin ce trece. Ne anunțase pe toți cu luni bune înainte, dar tot nu am îndrăznit să sper la mai mult. Relația cu el a fost o explozie, o descătușare din prima clipă. Prima piesă pe care mi-a dedicat-o a fost «To the moon and back», a celor de la Savage Garden și, credeți-mă, așa a fost!”, a declarat Cristina Șișcanu, pentru Fanatik.