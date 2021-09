Cum s-au cunoscut Răzvan Fodor și soția lui? Actorul a recunoscut că a dus lupte grele ca să o cucerească pe Irina

In articol:

Răzvan Fodor se declară veșnic îndrăgostit de soția lui. Cei doi și-au întemeiat împreună o familie frumoasă, însă puțini știu câtă curte a fost nevoit să îi facă bărbatul iubitei lui, pentru a reuși măcar să schimbe două vorbe.

Răzvan Fodor, despre cum a fost refuzat de Irina, încă de la prima abordare

Răzvan Fodor a povestit că a întâlnit-o prima oară pe soția lui în timp ce filma pentru un serial. Irina, care făcea figurație specială în cadrul aceluiași proiect, i-a atras imediat atenția actorului și l-a pus pe jar, pentru că nu știa cum să îi intre mai repede în grații acesteia.

Răzvan și Irina Fodor[Sursa foto: Instagram]

Totuși, Fodor a avut ceva de furcă în privința stabilirii unei întâlniri, căci actuala lui parteneră nu s-a lăsat deloc cucerită din prima, ci mai mult, chiar l-a refuzat categoric: "Eram în căutarea unei iubite. Ieșeam pur și simplu pe stradă. Am avut și blind date-uri, mă știa lumea de la televizor…Până într-o zi, când am dat de ea. Jucam în Buftea la un serial și ea făcea figurație specială. Era studentă la Jurnalism, dar mai făcea figurație ca să mai câștige un ban. Când am văzut-o mi-a căzut capul. Am terminat ziua de filmare și m-am dus la ea și i-am spus că dacă vrea o duc eu acasă. Și ea mi-a spus: "NU.", a povestit Răzvan Fodor, în cadrul unei emisiuni tv.

Răzvan și Irina Fodor[Sursa foto: Instagram]

Cum și-a dat seama Răzvan Fodor că Irina este aleasa?

Răzvan Fodor a recunoscut că nu i-a luat prea mult timp să își dea seama de faptul că Irina este aleasa, pentru că a fost atras în totalitate de caracterul prezentatoarei tv. Actorul a dezvăluit că i-a captat atenția faptul că soția lui este foarte inteligentă și chiar purta mereu câte o carte în geantă, semn că îi plăcea să citească destul de mult.

De asemenea, Răzvan a declarat că Irina este o persoană cu simțul umorului extrem de dezvoltat, iar asta l-a făcut să se gândească că ar fi candidata perfectă pentru rolul de soție: "Ne-am reîntâlnit după multe luni. Eu eram curios, simțeam că vrea să mă păcălească cu ceva. La prima întâlnire am văzut în geanta ei o carte. Am crezut că nu e adevărat. Ne-am mai întâlnit o dată, de două ori, voiam doar să o ascult. Mereu apărea altă carte. Ea și acum are aceeași problemă, ca să zic așa. În vacanțe trebuie să o lași în pace, are mereu cărți pe care le citește în câteva zile. Într-un final am luat-o în gașca mea de prieteni. Și am văzut că are un umor gros. Și i-am zis că plec în India la final de an și că dacă vrea îi iau un bilet de avion. Și a venit cu mine și am făcut toată vacanța de o lună la picior. Și atunci mi-am zis că ea trebuie să fie nevasta mea.", a mai adăugat Răzvan Fodor, în cadrul aceleiași emisiuni.