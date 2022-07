Cum s-au cunoscut Roxana Dobre și Florin Salam! Au trecut prin greutăți încă de la începutul relației: „Parcă îl cunoșteam de o viață”

In articol:

Roxana Dobre și Florin salam s-au întâlnit pentru prima dată în urmă cu 8 ani, iar de atunci își trăiesc viața unul alături de celălalt la bine și la greu.

Cei doi și-au oficializat relația recent, pe malul mării, acolo unde au avut parte și de o petrecere fix așa cum și-au dorit. Roxana Dobre l-a făcut tată pe artist de 3 ori, aducând pe lume un băiețel și două fetițe.

Florin salam se consideră un bărbat foarte norocos alături de aleasa inimii sale. Cea de-a doua sa soție, Roxana, i-a adus liniștea de care avea nevoie și doza de iubire care să îl facă fericit pe deplin. Pe data de 1 iunie anul acesta, cei doi îndrăgostiți au spus „da” în fața ofițerului de stare civilă. Ceremonia de pe malul mării a fost urmată de o petrecere unde au fost invitați cei mai importanți oameni din viața lor.

Citeste si: „Florin Salam și Roxana nu trebuiau să facă nunta acum!” Ce spune Carmen Harra despre problemele care ar putea apărea în relația manelistului| EXCLUSIV

Cum s-au cunoscut Roxana Dobre și Florin Salam

Roxana Dobre a povestit despre cum s-a întâlnit cu Florin Salam pentru prima dată, dar și despre cum i-a câștigat inima. Invitat în cadrul podcastului „Taclale”, soția manelistului a dezvăluit cum au ajuns să se îndrăgostească unul de celălalt.

Florin Salam a cunoscut-o pe Roxana Dobre prin intermediul unei prietene de-ale ei. În momentul în care s-au văzut, cei doi au stat la povești ore întregi, fără să se oprească.

„Ieșisem într-o zi la alergat în parc și una din fostele mele prietene i-a trimis o poză cu noi. El m-a văzut pe mine și ne-a chemat pe toate la Rin. El stătea acolo în acea perioadă. Ne-am așezat la masă și vreau să spun că am vorbit încontinuu, trei, patru ore. Nu mai conta cine era acolo. Aveam o limbariță… Parcă îl cunoșteam de o viață. M-am descărcat, l-am simțit așa…

Citeste si: George Buhnici a fost arestat în Bulgaria! Ce s-a întâmplat cu fostul prezentator TV- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Se făcuse foarte târziu, se răcise grișulețul pentru mine, cum se spune, pentru că eu am avut mereu un respect foarte mare pentru părinții mei și am decis să las toată gașca acolo și să plec. «Cum să pleci singură, la ora asta?», mi-a zis Florin. „Îmi iau un taxi!'. „Lasă, să te ducă un șofer din partea mea acasă!' și am acceptat', a povestit Roxana Dobre, potrivit cancan. r o.

Citeste si: Betty Vișănescu, fiica lui Florin Salam, primele declarații despre nunta tatălui său. Ce a putut spune tânăra, direct de la eveniment

Cum a decurs cea de-a doua întâlnire dintre Florin salam și Roxana Dobre

Roxana Dobre și Florin salam s-au întâlnit pentru a doua oară într-un cadru special, la spital, din cauza unor probleme de sănătate pe care le avea tatăl ei. Când a ajuns la mare alături de prietenii săi, Roxana Dobre a primit un telefon de la mama sa în care i-a spus să vină cât mai repede acasă pentru că tatăl ei nu se simte bine și că a ajuns la spital.

Ulterior, bărbatul a avut nevoie de un transfer către un alt spital, moment în care Roxana Dobre a fost sfătuită de prietena sa să apeleze la Florin Salam pentru a-i oferi o mână de ajutor. Chiar dacă inițial nu a fost de acord, prietena sa l-a contactat pe manelist, care, ulterior, a luat legătura cu cea care acum îi este soție, iar de atunci cei doi sunt de nedespărțit.

„Eu tot timpul când plecam la prezentări, sau undeva, aveam o chestie, să intru la ai mei în cameră, să-i văd. De data asta nu am intrat.

Și aveam așa o stare, o neliniște. Am ajuns la mare, era atât de urât, o vreme urâtă… Am mers în cameră am dormit puțin și când m-am trezit am sunat-o pe mama, care mi-a spus că tata nu se simte bine, că-l doare capul și a chemat Salvarea.

După, am ieșit afară, iar una dintre nepoatele Paulei voia să se dea cu telegondola. Eu nu mă urcasem în viața mea. Și acum, ca să nu se suie Paula, că era cu burta la gură, am zis că mă dau eu.

Țin minte când m-am urcat, mi-a sunat telefonul. Plângea maică-mea. «Acum iei un taxi, ceva și te întorci, îi e rău lui taică-tu». Mi s-a părut plimbarea aia cu gondola aia o veșnicie”, a povestit Roxana, care a plecat cu o mașină spre București.