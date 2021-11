Cum s-au cunoscut Roxana Vancea și soțul ei, Dragoș Paiu. Fosta asistentă TV i-a adus pe lume al doilea copil

In articol:

Roxana Vancea a devenit cunoscută publicului în urma postului de asistentă la emisiunea matinală „Neatza cu Răzvan și Dani”, dar și din cauza relației controversate cu Mihai Bendeac. În prezent, vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul ei, Dragoș Paiu, căruia i-a dăruit un băiețel minunat.

Cum s-au cunoscut Roxana Vancea și Dragoș Paiu

Roxana Vancea și Dragoș Paiu trăiesc de câtiva ani o poveste frumoasă de dragoste. Totul a început într-o sală de sport, unde cei doi obișnuiesc să meargă, având aceași pasiune.

În cadrul unui interviu, vedeta a recunoscut că la început a crezut că aceasta este implicat într-o relație, însă în urma unui InstaStory, fosta asistentă și-a făcut curaj și l-a abordat.

După câteva zile, de vorbit prin telefon, a venit și prima întâlnire la un film, moment în care au decis să formeze o relație.

„Mi-a răspuns și am început să vorbim și după vreo trei zile am mers la un film, cel mai prost film! După film a trebuit să-l duc acasă și am mai stat o jumătate de oră – o oră, se făcuse 11,, și după îl întreb: Bă ce facem, ne pupăm sau nu, că trebuie să plec și el a zis: Da, ne pupăm dacă vrei tu”, a declarat Roxana Vancea la Antena Stars.” , a declarat Roxana Vancea.

Roxana Vancea și Dragoș Paiu s-au căsătorit civil în anul 2019, însă din cauza pandemiei nu au reușit să facă și nunta religioasă. Totodată, vedeta a declarat că preferă ca acest eveniment să fie unul restrâns, eventual pe o plajă retrasă, iar în ceea ce privește luna de miere, aceasta a mărturisit că vor fi doar cei doi și copilul.

”Nu am pregătit nimic, nu ne-am gândit încă. Mie nu-mi place ideea aia de mulți oameni, eu vreau să mă simt eu bine, nu invitații să se simtă bine. I-am propus lui Dragoș să facem nunta pe o insulă, noi cu nașii. O să fie ceva să se potrivească cu plaja (n.r referitor la rochia de mireasă). În luna de miere sunt doar eu cu el și cu copilul. ”, a mai spus vedeta.

Roxana Vancea a născut al doilea copil al familiei sale

În urmă cu câteva zile, Roxana Vancea a devenit mămică pentru prima dată, la spitalul Filantropia din București. Vedeta a adus pe lume un băiețel minunat, iar în cadrul unei declarații, a mărturisit că a ales să nască pe cale naturală, fără epidurală.

Totdată, la câteva ore de la naștere, fosta asistentă a mărturisit că este foarte fericită pentru faptul că și ea și copilul sunt sănătoși și că de abia așteaptă să fie externată.

„ Sunt bine, am născut natural, fără epidurală, fără nimic. Că bunica. Bebele a cântărit la naștere 3200 kg și are 51 de centimetri. Este sănătos. Sănătoasă sunt și eu. Am născut la stat, la Spitalul Filantropia. Doamne ajută! Vreau acasă!”, a declarat fosta asistentă.

