Cum s-au descurcat sportivii români la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Ion Țiriac: „Este o rușine ce se întâmplă cu MTS!”

Cum s-au descurcat sportivii români la Jocurile Olimpice 2020 [Sursa foto: MediaFax Foto] 19:56, aug 7, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Vineri, 7 august, cu două zile înainte de încheierea Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020, România nu mai are sportivi în competiție. Iată cum s-au descurcat românii la JO și cum arată bilanțul rezultatelor complete.

Cum s-au descurcat sportivii români la Jocurile Olimpice 2020

Sportivii români au încheiat Jocurile Olimpice vineri, iar în total țara noastră numără patru medalii. Prima dintre acestea a fost obținută de Ana Maria Popescu care a câștigat argintul la spadă feminin. A urmat performanța incredibilă a sportivelor Nicoleta Ancuţa Bodnar, Simona Geanina Radiş, care și-au adjudecat medalia de aur la dublu vâsle feminin.

Citeste si: Larisa Iordache a ajuns în România, după Jocurile Olimpice de la Tokyo. Primele declarații făcute de gimnastă

Alte două medalii de argint au fost obținute de Marius Vasile Cozmiuc, Ciprian Tudosă la dublu rame masculin și Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan Constantin Berariu, Cosmin Pascari la patru rame fără cârmaci masculin.

Rezultatele sportivilor românia la JO de la Tokyo 2020

În afară de cele patru medalii, David Popovici a ieșit pe locul patru la 200 m liber. România a mai obținut trei locuri cinci, echipa feminină de tenis de masă, perechea de dublu mixt la tenis de masa, formată din Ovidiu Ionescu și Bernadette Szocs, şi echipajul de canoe dublu masculin pe 1.000 m, formată din Cătălin Chirilă și Victor Mihalachi. De asemenea, sportivii români au reușit să iasă de trei ori pe locul șase, de patru ori pe locul şapte.

Pe locul opt s-au clasat Robert Glinţă la proba 100 m spate şi luptătoarea Kriszta Incze, iar pe locul nouă au încheiat Laura Ilie la tir sportiv, judoka Andreea Chiţu, Vlăduţ Simionescu, perechea de dublu Raluca Olaru și Monica Niculescu la tenis, precum şi trei bărci de la canotaj, patru rame fără cârmaci feminin, dublu rame feminin şi dublu vâsle masculin.

Bilanțul sportivilor români la JO 2020

Atletism

Florentina Costina Iuşco (săritura în lungime): locul 20 (calificări) Alina Rotaru (săritura în lungime): locul 17 (calificări) Claudia Mihaela Bobocea (1.500 m): locul 33 (calificări) Daniela Stanciu (săritura în înălţime): locul 18 (calificări) Alin Alexandru Firfirică (aruncarea discului): locul 17 (calificări) Marius Iulian Cocioran (50 km marş): locul 24 Rareş Andrei Toader (aruncarea greutăţii): locul 26 (calificări) Bianca Florentina Ghelber (aruncarea ciocanului): locul 6 Andrea Miklos (400 m): forfait Mihăiţă Alexandru Novac (aruncarea suliţei): locul 12

Citeste si: Moment inedit la Tokyo. Mutaz Barshim și Gianmarco Tamberi au acceptat să împartă medalia de aur la săritura în înălțime, la Jocurile Olimpice 2020

Baschet feminin

România (Ancuţa Violeta Stoenescu, Gabriela Mărginean, Sonia Ursu, Claudia Monica Cuic; Rezerve: Anca Şipoş, Gabriela Irimia): locul 7

Box

Cosmin-Petre Gîrleanu (cat. 52 kg): locul 17 Maria Claudia Nechita (cat. 57 kg): locul 5

Canotaj

Opt rame cu cârmaci masculin (Alexandru Petrişor Chioseaua, Florin Sorin Lehaci, Constantin Radu, Sergiu Vasile Bejan, Vlad Dragoş Aicoboae, Constantin Adam, Florin Nicolae Arteni Fîntînariu, Ciprian Huc, Adrian Petre Munteanu): locul 7 Opt rame cu cârmaci feminin (Maria Magdalena Rusu, Viviana Iuliana Bejinariu, Georgiana Dedu, Maria Tivodariu, Ioana Vrînceanu, Amalia Bereş, Mădălina Bereş, Denisa Tîlvescu, Daniela Druncea): locul 6 Patru rame fără cârmaci masculin (Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan Constantin Berariu, Cosmin Pascari): locul 2 Patru rame fără cârmaci feminin (Mădălina Hegheş, Roxana Iuliana Anghel, Elena Logofătu, Cristina Georgiana Popescu): locul 9 Dublu rame feminin (Iuliana Buhuş, Adriana Ailincăi): locul 9 Dublu rame masculin (Marius Vasile Cozmiuc, Ciprian Tudosă): locul 2 Dublu vâsle- categorie uşoară feminin (Ionela Livia Cozmiuc, Gianina Elena Beleagă): locul 6 Dublu vâsle feminin (Nicoleta Ancuţa Bodnar, Simona Geanina Radiş): locul 1 Dublu vâsle masculin (Ioan Prundeanu, Marian Florian Enache): locul 9 Rezerve: Elena Iuliana Mihai, Alexandru Cosmin Macovei

Citeste si: O femeie şi-a dat vălul jos, după 19 ani. Oamenii s-au îngrozit când au văzut cum arată chipul ei- bzi.ro

Ciclism

Vlad Dascălu (mountain bike): locul 7 Eduard Michael Grosu (ciclism pe şosea): abandon

Fotbal

România (portari- Marian Mihai Aioani, Mihai Maximilian Popa, Ştefan Târnovanu; fundaşi- Tudor Cristian Băluţă, Radu Ştefăniţă Boboc, Andrei Chindriş, Virgil Eugen Ghiţă, Andrei Florin Raţiu, Florin Ştefan, Alexandru Ştefan Paşcanu, Ricardo Florin Grigore; mijlocaşi- Mihai Alexandru Dobre, Ion Gheorghe, Marius Mihai Marin, Ronaldo Deaconu, Eduard Marian Florescu, Antonio Sefer, Virgil Andrei Ciobanu, Marco Alexandru Dulca; atacanţi- Andrei Sîntean, George Dănuţ Ganea, Valentin Gheorghe): locul 11

Gimnastică artistică

Maria Larisa Holbură (individual compus): locul 65 (calificări) Larisa Andreea Iordache (bârnă): locul 4 calificări; forfait pentru finală Marian Drăgulescu (sărituri): locul 16 (calificări)

Înot

Robert Glinţă: 100 m spate- locul 8, 200 m spate- locul 26 Daniel Martin: 100 m spate- locul 38, 100 m fluture- locul 53 David Popovici: 200 m liber- locul 4, 100 m liber- locul 7, 50 m liber- locul 40 Bianca Andreea Costea: 50 m liber- locul 31, 100 m liber- locul 35

Canoe sprint

Victor Mihalachi: C2- 1.000 m- locul 5, C1- 1.000 m- locul 21 Cătălin Chirilă: C2- 1.000 m- locul 5, C1- 1.000 m- locul 11

Judo

Andreea Ştefania Chiţu (cat. 52 kg): locul 9 Alexandru Constantin Raicu (cat. 73 kg): locul 17 Vladuţ George Simionescu (cat. +100 kg): locul 9

Lupte

Alina Vuc (cat. 50 kg): locul 14 Andreea Beatrice Ana (cat. 53 kg): locul 16 Kriszta Tunde Incze (cat. 62 kg): locul 8 Albert Saritov (cat. 97 kg- libere): locul 14 Alin Alexuc-Ciurariu (cat. 130 kg- greco-romane): locul 12

Scrimă

Ana-Maria Popescu (spadă): locul 2 Iulian Teodosiu (sabie): locul 16

Citeste si: Vor să ni-l fure americanii! David Popovici, puștiul-fenomen al natației mondiale, asaltat cu burse de universități din SUA! Antrenor: ”Decizia va fi a lui”

Tenis

dublu feminin (Ioana Raluca Olaru, Monica Niculescu): locul 9 Mihaela Buzărnescu (simplu): locul 17

Tenis de masă

România- feminin (Daniela Dodean-Monteiro, Bernadette Szocs, Elizabeta Samara): locul 5 Elizabeta Samara (simplu): locul 17 Bernadette Szocs (simplu): locul 17 Ovidiu Ionescu (simplu): locul 33 dublu mixt (Bernadette Szocs, Ovidiu Ionescu): locul 5 Irina Ciobanu (rezervă)

Tir sportiv

Laura Georgeta Ilie (puşcă aer comprimat, 10 m): locul 9

Tir cu arcul

Mădălina Ştefania Amăistroaie: locul 33

Triatlon

Felix Pierre Duchampt: locul 36

Ion Țiriac, reacție dură după rezultatele României la Jocurile Olimpice 2020

Fostul președinte al Comitetului Olimpic Român, Ion Țiriac, a avut o reacție vehementă după rezultatele obținute de sportivii români la JO de la Tokyo 2020. El a declarat la TVR că subfinanțarea este unul dintre motivele principale pentru bilanțul dezamăgitor al României la olimpiadă.

Citeste si: Cine este Antonio Colamonici, antrenorul italian care i-a adus României doua medalii la JO de la Tokyo 2021

„ Ca să ai medalii din nimic e foarte mult. Eu am fost președinte la Sydney și la Atena, un bilanț de 45 de medalii la care nu am absolut niciun merit, toată treaba a fost moștenirea fostului regim, ne place sau nu ne place. În următorii 15 ani, nu mai ajungem în primele 30! Genocidul care s-a întâmplat în ultimii 30 de ani, nu mai avem cultură sportivă, am uitat-o, nu mai avem antrenori, metodică, selecție, a fost distrus tot regatul nostru, toată infrastructura, tineretul și-a schimbat direcția. Nu mai sunt nici bani. Este o rușine ce se întâmplă cu MTS, cu bugetele care nu există. E de vină statul”, a spus Ion Țiriac.

SURSE: Agerpres, TVR